Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России

Член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов в среду, 25 мая, разъяснил «Известиям», в чем состоит суть службы по контракту в России.

По словам специалиста, в России отсутствует институт частных военных компаний (ЧВК), который по сути обеспечивает тыловые позиции войск, продвигающихся вперед. В специальной военной операции функцию ЧВК будут исполнять контрактники.

«В тылу полно должностей, которые обеспечивают продвижение регулярных войск. Я уверен, что много специалистов, работающих по контракту, принимать участие в военных действиях не будут. На войну в принудительном порядке не отправляют. Они будут не разбавлять боевые части, в спецназ их не возьмут, они будут обеспечивать продвижение войск», — объяснил Попов.

Ранее в этот день Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Совет Федерации, в свою очередь, одобрил проект закона. Документ поступил на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Один из авторов документа, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пояснил, что сейчас первый контракт о прохождении военной службы заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Помимо Картаполова, автором документа выступил первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов.

По мнению разработчиков инициативы, отмена верхнего возрастного предела поспособствует привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту, в том числе в сфере медобеспечения, связи и инженерии.

Как отметил Попов в беседе с «Известиями», это целесообразное решение, так как оно дает возможность желающим людям, в некоторых случаях имеющим боевой опыт, трудоустроиться и реализовать патриотический настрой и карьерные амбиции.

О том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта о прохождении военной службы, сообщалось 20 мая. Как отмечалось в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам.