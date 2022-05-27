Европа согласилась на требования Путина. Американцам это не понравилось

Европа соглашается на требования Путина по оплате за газ во избежание новых отключений

Европа согласилась плясать под дудку Путина и уступила его требованиям по оплате за газ в рублях, пишет WP. Она объясняет это тем, что санкции против рубля никто не вводил. Мнения читателей газеты разделились. Одни называют европейцев слабаками, другие им сочувствуют.

Рим – Похоже, европейские энергетические компании уступили российскому президенту Владимиру Путину, который требует, чтобы они покупали газ по новой хитроумной системе оплаты. Благодаря такой уступке они смогут избежать новых отключений газа, а Путин добился пиар-победы и сможет продолжать финансировать свою военную операцию на Украине.

Такая система, предусматривающая открытие двух счетов в Газпромбанке, позволяет Европе говорить о том, что формально она оплачивает газ в евро, а Россия сможет сказать, что получает оплату в рублях. Именно такое требование Путин предъявил "недружественным" странам.

Настойчивое требование Путина о расчетах в рублях больше смахивает на стремление президента заставить европейские страны плясать под его дудку, нежели укрепить национальную валюту, считают некоторые экономисты и специалисты по энергетике. Страны Евросоюза очень болезненно воспринимают утверждения о том, что они могут пойти на нарушение собственных антироссийских санкций, и что такая схема стала испытанием для европейского единства, поскольку в ЕС уже несколько недель царит хаос, а из Брюсселя поступают противоречивые указания. Страны также заговорили о том, как сильно они нуждаются в российском газе, хотя сами ведут сегодня дебаты о введении нефтяного эмбарго против России.

В ближайшей перспективе они готовы выполнить некоторые российские требования в целях недопущения энергетического кризиса. Но это означает, что они будут платить России деньги несмотря на то, что осуждают начатую Кремлем военную операцию, вводят санкции против олигархов и поставляют на Украину оружие.

Россия уже ввела жесткие меры контроля за капиталом и существенно повысила процентные ставки для стабилизации рубля. Теперь, когда Европа сигнализирует о своем согласии на новую систему платежей, зная, что очередные счета надо будет оплачивать на этой неделе, рубль укрепляется еще больше.

Согласно новой системе расчетов, счета на оплату за газ будут по-прежнему приходить в евро. Важное изменение заключается в том, что после этого Россия будет брать евро со счета европейской энергетической компании, конвертировать их в рубли, переводить эти рубли на специальный рублевый счет, также принадлежащий этой энергетической компании, а затем забирать их окончательно.

"Эта транзакция позволяет всем сохранить лицо", — сказал профессор римского Свободного международного университета общественных наук (LUISS) Алессандро Ланца (Alessandro Lanza), прежде работавший экономистом в крупнейшей энергетической компании Италии Eni.

Если бы Европа отказалась от условий российского "Газпрома" по оплате, цены для потребителей выросли бы еще больше, и это могло привести к нормированию потребления во всем ЕС. В конце апреля "Газпром" прекратил поставки газа членам Евросоюза Польше и Болгарии, когда они отказались платить по новой системе. Польский премьер-министр даже назвал этот шаг "прямым нападением". На этой неделе газ отключили Финляндии в качестве возмездия за ее заявку на вступление в НАТО.

Но большинство европейских стран пошло иным путем, отказавшись от громкой риторики, не желая подвергаться шантажу и согласившись со схемой и с ее техническими деталями.

"Своевременная оплата за получаемый из России газ гарантирована", — говорится в заявлении австрийской нефтегазовой компании OMV.

Между тем многие европейские политики запутались в новой схеме. Они не понимают мелких деталей и не знают, выиграет ли от нее Россия что-то значительное. Поэтому указания Евросоюза странам-членам о порядке действий были очень расплывчатые.

На прошлой неделе главный пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер (Eric Mamer) сказал, что открытие счета в рублях является нарушением санкций. Днем позже еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони (Paolo Gentiloni) как будто дал зеленый свет новой системе оплаты. Да, расчеты в рублях являются нарушением санкций. "Но этого не происходит", — заявил он.

Знакомые с подробностями сделки итальянские официальные лица говорят, что есть все основания считать новую схему расчетов не нарушающей европейские санкции. Европа запретила все операции с российским Центробанком, но Центробанк не участвует в процессе обмена, о чем компания Eni получила письменные заверения. Об этом рассказал знакомый с деталями сделки человек, попросивший не называть его имя, так как он не уполномочен рассказывать об этом публично. Он заявил, что даже если какая-то европейская компания начнет расплачиваться напрямую рублями, это все равно не будет нарушением санкций. "Санкции против рубля никто не вводил", — сказал он.

Теоретически укрепление национальной валюты дает русским больше покупательной способности за рубежом. Это большое преимущество в обычное время. Но сейчас это преимущество ослаблено, так как русские в условиях военного конфликта изолированы от мировой финансовой системы.

Компания Eni прямо сказала, что открывает счет для перевода денег в рубли. Заявление OMV было более расплывчатым. Она сообщила, что открывает "конверсионный счет". Компания отказалась от комментариев, когда ее спросили, в рублях он или нет.

Немецкая энергетическая компания Uniper сделала следующее заявление: "Мы открыли необходимый счет в российском „Газпромбанке“ ... но будем и дальше платить в евро в соответствии с новым механизмом расчетов".

Заместитель премьер-министра России Александр Новак на прошлой неделе сказал, что "около половины" из 54 зарубежных клиентов Газпрома открыли рублевые счета. В сообщении ТАСС об этих комментариях Новака не говорится, сколько стран из этого списка считаются недружественными.

Экономист Роберто Перотти (Roberto Perotti) из миланского университета им. Боккони сказал, что есть лишь одна "политическая ценность" в принуждении европейских компаний к открытию рублевых счетов. Путин доказывает, что он может ставить условия странам ЕС. Россия, заявил Перотти, могла бы получить точно такую же сумму выручки, принимая в оплату евро и обменивая их на валютной бирже. Но в таком случае никто бы не обратил на это внимания.

Поскольку резких и немедленных прекращений энергопоставок не будет, Европа получила определенный запас времени, чтобы наполнить свои газовые хранилища и подготовиться к зимнему пику потребления.

Но есть шанс, что Кремль все-таки нанесет ответный удар. Проект решения, подготовленный к предстоящему саммиту Европейского совета, указывает на то, что страны-члены договорятся о подготовке к возможным "серьезным перебоям с поставками". Это означает увеличение закупок в других странах, не входящих в ЕС, и заключение сделок о разделе поставок внутри блока.

Европа пытается снизить свою зависимость от российского топлива. Для начала она ввела эмбарго на поставки угля. Есть и более амбициозный план, предусматривающий постепенный отказ от импорта нефти. Его поддерживает большинство стран ЕС, но против него выступают государства, сильно зависящие от российской нефти, прежде всего, Венгрия.

Газ — это самый важный вопрос для континента, потому что 40% сжигаемого в Европе газа поступает из России. Европейский союз заявил, что к концу года твердо намерен на две трети уменьшить его закупки в этой стране. Но он не стал следовать примеру США и не ввел полный запрет на импорт.

По словам аналитика Алессандро Поцци (Alessandro Pozzi), работающего в Mediobanca и следящего за энергетической отраслью, "как минимум в ближайшей перспективе Европе наверняка придется и дальше платить Путину за поставляемый им газ".

Материал для статьи предоставили Эмили Раухала (Emily Rauhala), Квентин Арьес (Quentin Aries), Лавдей Моррис (Loveday Morris) и Рик Ноак (Rick Noack)

Авторы: Чико Харлан (Chico Harlan), Стефано Питрелли (Stefano Pitrelli)

Комментарии читателей

TFCFM

ЕС убеждал нас, какой невероятной решимости он преисполнен, чтобы наказать Россию, и как он не собирается покупать российское топливо...

Но он продолжает его покупать, платя в евро!!! Как вам это нравится? Как-то противоречиво все это...

RB4FL

Просто олигархи с обеих сторон пожали друг другу руки, подмигнули и кивнули.

StayCalm1

Вот такие они, суровые заявления Европы.

Газовая зависимость существовала десятилетия, а исчезнет за месяцы. Как же.

Captain Covfefe F52 Ace

Если санкции вредят твоей экономике в той же мере, что и экономике другой стороны, это глупые санкции.

Tank Mulling

Какие они жалкие, эти европейцы. Слабаки.

Gimme wine

Верно. А американцы такие молодцы — наотрез отказались, причем мгновенно. Теперь мы рыдаем и впадаем в истерику, когда неэтилированный бензин поднимается в цене до пяти долларов за галлон. Добавьте к этому дефицит детского питания — и вообще начинается светопреставление. Пощадите нас.

On deck

Временная победа Путина.

Captain Covfefe F52 Ace

У принца Расчленителя мы тоже нефть покупаем. Пока. Радуйтесь, пока она есть, отребье.

DavelnNY

Путин ускоряет переход многих стран к экологичной энергетике. Это плюс.

James-Olsen

Может и так, но министр экономики Германии Хабек сегодня объявил, что его страна нехватку энергии будет временно компенсировать за счет угля.

Democracy Dies In Hipocrisy

А ведь кто-то говорил, что отключение России от SWIFT быстро поставит Путина на колени...

Get real people

Получается, что в действительности Европа на Украине по обе стороны линии фронта. Она отправляет на Украину помощь и военную технику и в то же время помогает России платить армии и за оружие.

Вот уж действительно — комфорт и низкие цены на газ важнее моральных устоев.

Brashford

А Америка покупает нефть у ближневосточных тиранов.

DavelnNY

Европа должна заботиться о своих людях. Если ее экономика рухнет из-за топливных цен, она не сможет помогать никому, в том числе Украине.

Это всего лишь краткосрочная победа Путина, она только ускорит уход ЕС от российского топлива.

Jaj801

Легко так рассуждать. А вы попробуйте жить зимой без отопления и без электричества. Или посмотрите, что будет, когда ваши счета за электроэнергию вырастут на 300%.

Европа поступает правильно. Она заключает сделку с дьяволом сегодня, чтобы в будущем году сказать ему: катись куда подальше (будем на это надеяться). Мы не зависим от российского газа, так что восхвалять США как мудрую и великодушную страну не имеет никакого смысла.

Andrew Mellon

Трамп предупреждал об этом европейцев, говорил, что так будет, но они его не слушали. Они никогда никого не слушают. Решили стал ЗЕЛЕНЫМИ, а сами рассчитывают на русских, которые должны поставлять им газ для отопления домов и производства электричества. Пусть теперь мерзнут в темноте.

Jaj801

Американцы этого не понимают. Представьте, цены на бензин мгновенно подскакивают до 12 долларов за галлон, а счета за электричество увеличиваются на 200%. И все из-за военного конфликта на другом континенте. Как будут жить люди? Как будут добираться до работы? Отапливать дома, пользоваться бытовой техникой? Начнется хаос, возникнет злоба и раздражение.

Такое будущее ждет некоторые страны ЕС, если они откажутся. Если у них есть долгосрочная цель (к следующей зиме существенно снизить свою зависимость от российских энергоресурсов), я не вижу здесь никаких проблем.

Да, мы желаем Украине победы, но не за счет бедняков и среднего класса, которые пострадают от безудержного роста цен на энергию. Не все в ЕС носят белые воротнички.

TheBecket

Такова цена "зеленой" энергетики. Зазеленев, Европа утратила способность обеспечивать себя энергией, и теперь вынуждена преклонять колени перед Путиным и платить ему дань за отказ от набегов. Все это было так предсказуемо. Так же предсказуемо, как и то, что Washington Post ни слова не скажет, что причиной такого фиаско стала любовь Европы к "зеленой" энергетике.

Quantumpenguin

Мне кажется, Германия, Италия и Франция (а еще Генри Киссинджер) хотят, чтобы Украина отдала Путину часть своей территории, чтобы он был доволен. Тогда они смогут вернуться к своим нефтяным контрактам с Россией и с олигархами. Смогут вновь благополучно заснуть, пока Путину не захочется чего-нибудь еще, скажем, Литвы или Польши.

Saber tooth

40% газа и нефти они получают из России. Как вы думаете, долго еще ЕС сможет показывать Путину кукиш, продолжая получать от него газ?

Байден может отказаться от связей с Россией. Американцы затянут пояса и увеличат добычу у себя. А ЕС этого сделать не может. Но и Америке тоже придется за это платить. Жалобы на рост цен на заправках скажутся на результатах выборов в 2022 году, и это может положить конец власти Байдена и демократов. В любом случае наша причастность к украинским событиям аукнется нам, мы лишимся многого в своей стране, как это происходит в ЕС.