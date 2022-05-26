Марсоход «Чжужун» ушел в спячку на полгода

Китайский марсоход «Чжужун» прекратил научные наблюдения и перешел в режим гибернации на шесть месяцев. Это связано с наступлением зимы и увеличением количества пыли в атмосфере планеты из-за бурь, сообщает агентство «Синьхуа».

«Чжужун» стал первым марсоходом, созданным КНР, и высадился на Марсе на равнине Утопии весной прошлого года в рамках миссии «Тяньвэнь-1». Ровер оснащен камерами, радарным инструментом, спектрометром и датчиками погоды, энергией его обеспечивают солнечные батареи, а связь с Землей поддерживается при помощи посадочной платформы и орбитального аппарата-ретранслятора. Марсоход ведет исследования поверхности и приповерхностного слоя Марса в рамках расширенной научной программы и проехал почти два километра по планете.

Сейчас в северном полушарии Марса наступает зима и самая высокая температура днем ​​составляет -20 градусов по Цельсию, а ночью может падать до -100 градусов по Цельсию, что ведет к увеличению расходования доступной энергии на обогрев аппарата. Кроме того, снимки, сделанные орбитальным аппаратом, и снижение выработки электроэнергии батареями ровера, показывают, что в районе работ марсохода совсем недавно бушевала песчаная буря.

18 мая 2022 года команда ровера приняла решение о временном прекращении научных исследований и переводе ровера в режим гибернации до декабря этого года, чтобы он пережил зиму. Вести наблюдения за Марсом в этот период будет лишь орбитальный аппарат, который также будет отслеживать погоду в области стоянки марсохода.

О том, как устроена первая марсианская исследовательская программа Китая мы писали в материале «Вопросы к небу».

Александр Войтюк