Войти
Техкульт

Китай спустил на воду первый в мире беспилотный корабль-носитель автономных дронов

221
0
0

Судно Zhu Hai Yun


На минувшей неделе в Китае был принят в эксплуатацию первый в мире 88-метровый полуавтономный корабль-беспилотник Zhu Hai Yun, способный транспортировать и запускать беспилотные аппараты различного класса, а затем и управлять их действиями.

Судно построено компанией Huangpu Wenchong почти год назад. По информации издания South China Morning Post, речь идет о первой в мире автономной платформе, предназначенной для выполнения операций с использованием не только БПЛА, но также подводных и надводных автономных дронов.

Судно Zhu Hai Yun

В отличие от полностью автономного японского контейнеровоза Suzaku, китайское судно-беспилотник до выхода в открытое море управляется дистанционно, после чего переводится в автономный режим. Как сообщает судостроительная компания, автономное судно располагает всем необходимым для развертывания дронов различных классов и обеспечения взаимодействия между ними при выполнении конкретных миссий. По их завершении БПЛА возвращаются и приземляются на палубу, а лодки и субмарины-беспилотники поднимаются на борт с помощью подъемных устройств. Изначально Zhu Hai Yun создавался для исследования океанских глубин, однако, вполне очевидно, что его также могут взять на вооружение ВМС Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.11.2021
Три поднебесные армады
26.10.2020
Китайцы учатся не только выпускать, но и уничтожать рой дронов
21.10.2020
«Роботблиц» не в нашу пользу
28.11.2019
Директор по международному сотрудничеству Ростеха: Россия готова делиться технологиями
25.11.2019
Foreign Policy (США): в войнах будущего американским военным негде будет укрыться
23.01.2019
Многоразовые камикадзе
04.07.2017
Бряцая своим и чужим
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 04:47
  • 26795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 19:51
  • 17
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов
  • 25.05 14:25
  • 3
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 25.05 14:13
  • 7
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 14:03
  • 1
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 25.05 13:25
  • 2
Шойгу заявил о давлении на союзников России и пообещал им помощь
  • 25.05 12:11
  • 1
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 25.05 11:55
  • 1
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине
  • 25.05 11:51
  • 1
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу
  • 25.05 11:44
  • 2
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
  • 25.05 11:20
  • 1
"Новые люди" намерены проработать вопрос отсрочки от армии для киберспортсменов
  • 25.05 11:04
  • 2
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 10:34
  • 40
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 25.05 10:31
  • 1
Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх украинских Су-25