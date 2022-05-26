Китай спустил на воду первый в мире беспилотный корабль-носитель автономных дронов

Судно Zhu Hai Yun

На минувшей неделе в Китае был принят в эксплуатацию первый в мире 88-метровый полуавтономный корабль-беспилотник Zhu Hai Yun, способный транспортировать и запускать беспилотные аппараты различного класса, а затем и управлять их действиями.

Судно построено компанией Huangpu Wenchong почти год назад. По информации издания South China Morning Post, речь идет о первой в мире автономной платформе, предназначенной для выполнения операций с использованием не только БПЛА, но также подводных и надводных автономных дронов.

Судно Zhu Hai Yun

В отличие от полностью автономного японского контейнеровоза Suzaku, китайское судно-беспилотник до выхода в открытое море управляется дистанционно, после чего переводится в автономный режим. Как сообщает судостроительная компания, автономное судно располагает всем необходимым для развертывания дронов различных классов и обеспечения взаимодействия между ними при выполнении конкретных миссий. По их завершении БПЛА возвращаются и приземляются на палубу, а лодки и субмарины-беспилотники поднимаются на борт с помощью подъемных устройств. Изначально Zhu Hai Yun создавался для исследования океанских глубин, однако, вполне очевидно, что его также могут взять на вооружение ВМС Китая.