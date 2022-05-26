В России к 2023 году появится технология создания твердосплавного инструмента для ОПК

К 2025 году в Минобрнауки ожидают его налаженный выпуск и реализацию для нужд предприятий - партнеров корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Отечественная технология изготовления твердосплавного режущего инструмента, который не уступает по характеристикам ведущим импортным аналогам, будет полностью отработана и адаптирована к 2023 году. Разработка будет востребована предприятиями - партнерами корпорации "Тактическое ракетное вооружение", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

Сегодня на отечественном рынке инструмента доминирует импортная продукция транснациональных гигантов Sandvik Coromant, Seco, Iskar. Более 90% твердосплавного инструмента в России - импорт, который до недавнего времени обеспечивал эффективную работу современных высокоточных станков с высокоскоростными шпинделями для достижения максимальной производительности.

"Оренбургские ученые стали одними из первых, кто вышел на адаптацию технологии изготовления качественного инструмента из твердого сплава совместно с предприятием оборонного комплекса. Масштабные исследования в сотрудничестве с региональным предприятием АО "ПО "Стрела" проводятся на базе научно-образовательного центра (НОЦ) "Новые материалы и перспективные технологии", созданного в рамках реализации федеральной программы Минобрнауки России "Приоритет 2030", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на базе индустриального партнера Оренбургского государственного университета (ОГУ) - АО "ПО "Стрела" - к 2023 году будет полностью отработана и адаптирована технология изготовления. А к 2025 году налажены выпуск и реализация твердосплавного инструмента для нужд предприятий - партнеров корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

"Одно из основных направлений стратегии развития отечественной промышленности - добиться к 2025 году снижения зависимости от импортного инструмента с 90 до 40%. Ранее основными поставщиками заготовок для осевого режущего инструмента являлись зарубежные компании. При этом перед предприятиями стоит задача по постепенному импортозамещению сборного и монолитного режущего инструмента", - сказала старший научный сотрудник НОЦ "Новые материалы и перспективные технологии" Елена Приймак, слова которой приводятся в сообщении.