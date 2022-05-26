Гендиректор: система от РТИ поможет предотвращать провокации кораблей НАТО в Черном море

АО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" (РТИ) и АО "НПК "НИИДАР" (НИИДАР) — лидеры в сфере создания сложных радиотехнических систем. Специалисты институтов создают как отдельную аппаратуру, так и сложные радиолокационные станции (РЛС) и аппаратурно-программные комплексы. Спроектированные в РТИ и НИИДАРе РЛС вносят огромную роль в безопасность России, отслеживая ракеты, самолеты и корабли потенциального противника буквально в любой точке мира. Однако в институте есть и высокотехнологичные гражданские проекты.

В интервью ТАСС генеральный директор РТИ и НИИДАРа Юрий Аношко сообщил о создаваемой системе мониторинга с элементами искусственного интеллекта, которая позволит контролировать обстановку в Черном море, предвидеть и предотвращать провокации кораблей НАТО в этом регионе. Кроме того, он рассказал о перспективах радиофотоники, модернизации радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и создании аппаратуры для подземной радиолокационной съемки с воздуха и из космоса.

— Юрий Геннадьевич, сейчас особенно актуально черноморское направление, там происходит много событий, за которыми России надо пристально следить. Работает ли РТИ над новыми радиолокационными комплексами для мониторинга Черного моря?

— С учетом последних тенденций по наращиванию присутствия кораблей и самолетов НАТО в Черном море и увеличению судопотока в регионе в целом наряду с первичными радиолокационными задачами по обнаружению недружественных кораблей и самолетов появилась необходимость глобального мониторинга обстановки во всем Черноморском регионе.

На данный момент Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи (НИИДАР) ведет разработку полноразмерного макета информационной системы, которая сможет решить задачу освещения обстановки в ближней и дальней морской зоне Черного моря. Она представляет из себя масштабируемую программно-аппаратную платформу, которая позволит осуществлять мониторинг морской обстановки в режиме реального времени. Получая данные от различных открытых и закрытых источников, а также разнородных технических средств, система в автоматическом режиме обрабатывает объектовую информацию и формирует актуальную целевую обстановку в выбранном регионе. При этом в ней непрерывно ведется собственная база данных объектовой информации, позволяющая применять ретроспективный анализ, формировать и доуточнять статистическую модель нормальной судоходной обстановки.

Российская РЛС "Подсолнух-Э". Источник: Фото: НИИДАР/niidar.ru

Применяя в дальнейшей обработке алгоритмы машинного обучения и элементы искусственного интеллекта, система позволит выявлять отклонения ситуации от нормальной, обнаруживать и сопровождать потенциально опасные объекты и автоматически выдавать соответствующие уведомления органам военного управления. С учетом локального характера современных военных конфликтов и частых провокаций со стороны кораблей НАТО использование такой системы становится необходимым для прогнозирования и предотвращения такого рода ситуаций.

Что касается именно радиолокационных комплексов, то для прикрытия акватории нашего государства прекрасно может подойти комплекс типа "Подсолнух". При заинтересованности генерального заказчика и проведении формальных процедур мы в принципе готовы начать его изготовление и поставки. Если говорить о временных рамках, то при заключении определенных договоренностей в течение полугода можно приступить к изготовлению данного комплекса и проведению подготовительных работ по его последующему монтажу. Места предполагаемой дислокации на побережье Черного моря уже определены, как на Кавказском, так и на Крымском побережье.

— Вы заговорили об РЛС "Подсолнух". Интересуются ли экспортным вариантом этой станции "Подсолнух-Э" иностранные заказчики?

— Могу сказать, что реальная заинтересованность "Подсолнухом-Э" и "Лагуной-И" есть, сейчас мы ведем активную работу с потенциальными заказчиками.

С твердыми заказами не так все быстро и просто. Нужно понимать, что подготовка серьезного контракта на поставку даже одной системы ведется не один год. Контракт разрабатывается порядка трех лет, сюда входят выезды наших сотрудников на рекогносцировочные работы, согласование с заказчиками технических характеристик, дислокации и окончательной стоимости каждого изделия.

— Ранее сообщалось, что готовится проект модернизации радиолокационных станций российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН)? Какие новинки будут внедрены? Увидим ли мы РЛС с искусственным интеллектом?

— Новая серия локаторов недавно поставлена на боевое дежурство. Однако недаром при проектировании в них заложена возможность модернизации, гибкого наращивания характеристик. Дело в том, что "вероятный противник" постоянно работает над повышением возможностей своих средств нападения, да еще гражданские и военные программы освоения околоземного пространства буквально засоряют космос, усложняют целевую обстановку в зоне ответственности наших РЛС. Поэтому, завершая программу по созданию замкнутого поля СПРН, заказчик и разработчики уже формировали прогноз его развития, причем с солидным запасом.

То, что вы называете "новинками", у нас уже применяется сейчас. Но надо понимать, что искусственный интеллект в системе ядерного сдерживания опасен, фильм вашего детства "Терминатор" как раз об этом.

Да, проект модернизации готовится. Его основная задача — заблаговременно нарастить характеристики РЛС СПРН в соответствии с перспективной целевой обстановкой.

— Сегодня Россия активно развивает Арктический регион. РТИ работает над новыми решениями для Арктики: может, системы связи, РЛС, комплексы для самолетов или беспилотников?

— Наше предприятие разработало и изготавливает несколько видов программно-аппаратных комплексов мониторинга ионосферы, функционирующих на различных научно-технических принципах. Мы их комплексно применяем, в том числе и в загоризонтной локации. Приполярная ионосфера — весьма активная область земной газовой оболочки, оказывающая заметное влияние на работу средств связи и других коммуникаций за полярным кругом. Чтобы обеспечивать надежную и устойчивую связь, бессбойную работу многих электронных устройств, систем навигации, необходимо непрерывно проводить мониторинг ионосферы, своевременно корректировать режимы их работы.

Наши программно-аппаратные комплексы — единственные в стране, имеющие военную приемку, — предназначены как для научных исследований, так и для обеспечения надежного функционирования систем обмена информации, в том числе и в Арктическом регионе.

— В радиолокации сейчас перспективным направлением является радиофотоника. Что сейчас делается РТИ в рамках работ по радиофотонике?

— Прежде всего — что мы подразумеваем под термином "радиофотоника"? Обычно под радиофотоникой понимают применение устройств оптического переноса информации — световодные тракты и их узлы, устройства переноса данных из радиочастотного диапазона в оптический. Это все скорее оптоэлектроника.

РЛС СПРН 77Я6-ДМ "Воронеж-ДМ" в Армавире. Источник: www.rtisystems.ru.

Наша сфера интереса в оптических устройствах — это вычислительные устройства, процессоры, использующие свет как носитель информации. Это отдельное, специфическое направление радиофотоники. Поэтому на сегодняшний день перед нами стоит задача перевода информационных потоков из радиочастотного диапазона в оптический.

Применение технологии интегральных радиофотонных узлов в наших РЛС многократно увеличит объем передаваемой информации, ширину полосы сигналов и полосу анализа радиочастотных спектров, качественно скажется на скорости обработки информации. Переход на оптический диапазон также решит вопросы электромагнитной совместимости при повышении плотности монтажа, помехозащищенности от внешних излучений, снизит тепловыделение устройств (процессоров) обработки сигналов, тем самым решая проблему ограничения роста их производительности из-за перегрева полупроводниковых элементов. Широкое применение интегральных фотонных схем и трактов передачи информации снизит объем и вес аппаратуры изделий не менее чем в сотни раз.

— Специалистами РТИ ведется разработка уникального локатора "ЭЛИК" для спутников дистанционного зондирования Земли. На каком этапе сейчас этот проект?

— В этом году были проведены наземные испытания бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) L-диапазона с отработкой режима управления БРЛК с использованием информационно-командной радиолинии.

Сегодня мы ведем активную подготовку к летным испытаниям БРЛК Р-диапазона с целью отработки возможности подземной радиолокационной съемки местности. Также совместно с другими заинтересованными организациями РТИ реализует проекты по созданию и испытанию перспективных автоматизированных комплексов мониторинга земной поверхности воздушного/космического базирования, а также предлагает обоснования направлений их дальнейшего применения.

— На форуме "Армия-2021" РТИ представил комплекс безостановочного и скрытого досмотра. Специалисты института ведут модернизацию комплекса? Добавлены ли функции идентификации людей и измерения их температуры? Есть ли уже заказчики на этот комплекс?

— Мы пошли намного дальше функции идентификации людей. Мы разработали базовые инструменты профайлинга людей, исходя из их сетевой активности на платформах TikTok, Youtube, "Вконтакте", Facebook, "Яндекса" и других сервисов.

Система позволяет создать профиль человека и оценить степень угрозы для людей по совокупности характерных признаков во время прохода через комплекс досмотра. В комплекс безостановочного скрытого досмотра, помимо системы профайлинга, будет внедрена система распознавания микровыражений лица и походки для достоверного и заблаговременного выявления потенциальных угроз для общества. Функция измерения температуры будет внедрена сразу же после поставки комплектующих изделий в это непростое для страны и мира время.

Что касается заказчиков, то к нам уже обратились силовые структуры с заказом на определенное количество комплексов досмотра. Также большой интерес вызвала система профайлинга людей среди силовых структур и крупных компаний.

Из-за серьезных ограничений демонстрацию иностранным заказчикам пришлось отложить, но интерес к комплексу досмотра и входящим в него системам растет довольно интенсивно.

Беседовала Милена Синева