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ТАСС

Июньские военные сборы для депутатов Госдумы перенесли на более поздний срок

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: positime.ru

Они должны были пройти с 7 по 10 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, которые должны были пройти с 7 по 10 июня, перенесены на более поздний срок. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Июньские военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Госдумы перенесены на более поздний срок", - написал он в своем Telegram-канале в среду.

Также парламентарий разместил письмо заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову, в котором сообщается о переносе спланированных с 7 по 10 июня учебно-методических занятий для депутатов, их помощников по работе в палате, а также сотрудников аппараты Госдумы. "Учитывая заинтересованность представителей Государственной думы <...> в повышении уровня военной подготовки, о точных сроках проведения учебно-методических занятий вы будете проинформированы дополнительно", - говорится в документе.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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