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ТАСС

Сторожевик Балтфлота "Ярослав Мудрый" провел артиллерийские стрельбы в море

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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

Всего он выполнил более 10 боевых упражнений, мишенями для него стали буксируемые и поплавковые щиты

КАЛИНИНГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" в ходе учений в море выполнил артиллерийские стрельбы по надводным целям, сообщила в среду пресс-служба флота.

"В морском полигоне Балтийского флота экипаж сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" провел учения, на которых отработал задачи по артиллерийской подготовке и защите корабля при отражении ударов вероятного противника", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в общей сложности экипаж сторожевика выполнил более 10 боевых упражнений со стрельбой из артиллерийских корабельных комплексов в рамках учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводным кораблем условного противника. В качестве мишеней были использованы буксируемые и поплавковые щиты.

Также личный состав "Ярослава Мудрого" отработал задачи по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнил ряд противодиверсионных мероприятий.

Ранее в рамках плановой боевой подготовки экипаж сторожевого корабля отработал стрельбы ракетным комплексом и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника с выполнением электронных пусков из ударного комплекса "Уран", а во вторник успешно взаимодействовал с экипажами вертолетов палубной авиации Ка-27, которые совершали посадки на палубу "Ярослава Мудрого" в светлое и темное время суток.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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