Сторожевой корабль "Неустрашимый" провел в море испытания гидроакустической системы

Особое внимание экипаж уделил обнаружению подводных целей на дальних расстояниях

КАЛИНИНГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота "Неустрашимый", проходящего ходовые испытания в морских полигонах Балтийского флота, проверил работоспособность и эффективность применения корабельной гидроакустической системы, сообщила в среду пресс-служба флота.

"В рамках этапа послезаводских ходовых испытаний экипаж СКР "Неустрашимый" проверил работоспособность гидроакустической системы, предназначенной для анализа подводной обстановки, в том числе для поиска и обнаружения подводных лодок, мин, торпед, а также подводных диверсантов на различных дальностях и глубинах на ходу, в дрейфе и при стоянке корабля на якоре", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, в частности, особое внимание экипаж "Неустрашимого" совместно с представителями завода уделил проверке возможностей гидроакустики обнаружить подводные цели на дальних расстояниях.

Пресс-служба пояснила, что для этого с малого противолодочного корабля "Алексин" в направлении "Неустрашимого" было выпущено несколько торпед. В результате специалисты сторожевика, используя данные, поступающие из гидроакустической станции, провели идентификацию информации, провели взаимодействие с другими системами корабля, обеспечивающими применение оружия.

"В итоге гидроакустическая система подтвердила свою высокую эффективность, задача, поставленная перед корабельными специалистами-акустиками, была решена в полном объеме и с высоким качеством", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, специалисты Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде провели работы по обновлению механической части сторожевого корабля "Неустрашимый". Были отремонтированы и вновь установлены форсажные двигатели, а также модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы сторожевого корабля. В рамках продолжающихся ходовых испытаний в море экипаж уже успешно выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы, решал другие задачи по предназначению. По завершении всего комплекса испытаний "Неустрашимый" вернется боевой в состав Балтийского флота и продолжит выполнение задач в составе соединения надводных кораблей флота.