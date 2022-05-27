На «Северной верфи» спустили на воду четвёртый траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Брейхман»

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В Санкт-Петербурге на воду спустили очередной морозильный траулер-процессор проекта 170701. Церемония прошла на судостроительном заводе "Северная верфь". Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, поступившем в адрес "Военного обозрения".

Траулер "Капитан Брейхман" является четвертым судном, строящемся для холдинга НОРЕБО. Траулер назван в честь заслуженного работника рыбного хозяйства России Льва Брейхмана, который много лет проработал на рыболовецких судах мурманского флота. Всего в серию должно войти десять траулеров-процессоров проекта 170701.

После спуска на воду на траулере продолжатся достроечные работы, будет проведен монтаж рыбофабрики и зашивка помещений. Пока информации о сроках передачи судна заказчику нет, но ранее на "Северной верфи" планировали до конца этого года сдать четыре траулера, а значит и "Капитан Брейхман" должен войти в эту четверку.

Морозильный траулер-процессор проекта 170701 разработан конструкторским бюро "Наутик Рус" и предназначен для работы в Северной Атлантике. Всего планируется построить десять судов, шесть из которых будут работать в Северном бассейне, а четыре – в Дальневосточном. На борту траулера устанавливается фабрика безотходной переработки рыбы и морепродуктов. Судно имеет повышенную мореходность из-за капсулообразной формы корпуса и ледовый класс Ice2, что позволяет эксплуатировать траулер во льдах толщиной до 0,5 м.

Основные характеристики проекта 170701: максимальная (габаритная) длина – 81,6 м, ширина – 16 м, скорость – 15 узлов, водоизмещение – 5500 тонн, мощность главного двигателя – 6,2 МВт, общая производительность – 150 тонн рыбы в сутки, производительность по замораживанию – 100 тонн рыбы в сутки.