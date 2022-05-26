Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших.

"Я прошу правительство обратить внимание все-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Путин отметил также, что нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих.

"Тем более тех, кто получил ранения. И тем более семьям погибших наших товарищей. Своевременно. В полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий, мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем", - добавил Путин.