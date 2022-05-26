США знают, что их агрессия приведет к трагедии. Но им все равно

Агрессивная стратегия США

Стратегия США основана на агрессии. Они разжигают борьбу между другими странами и ведут наблюдения или получают выгоду от конфликта, пишет Sabah. Такая политика может привести к трагическим последствиям. США это понимают, но все равно готовы идти на это.

Если попробовать дать название новой стратегии США относительно Европы, то мы можем в значительной степени назвать ее стратегией "перекладывания издержек на других".

Она по своей сути основана на агрессивной логике. Но это не экспансионистская агрессия, а агрессия, извлекающая выгоду из ущерба других. Пока другие борются друг с другом, США наблюдают в стороне и оказываются в относительном выигрыше. Второй срок Обамы, президентство Трампа и Байдена – несмотря на определенные различия между ними, в сущности они опираются на эту логику.

Обама хотел столкновения Турции с Россией в Сирии. Пытался побудить Европу взять на себя более весомую роль в мировой политике и европейской безопасности. Трамп сказал своим союзникам по НАТО: "Каждый сам за себя. Интересы Америки превыше всего". Байден говорит, что "Америка вернулась", однако на самом деле желает вывести на арену Евразии ЕС против России.

Если посмотреть на американскую традицию, следы этого обнаруживаются в изоляционистском менталитете. Основные особенности данной точки зрения – дистанцирование США от политических и военных дел в мире, а также ожидание того, что другие ввяжутся в борьбу между собой, в то время как Америка будет оставаться в стороне и продолжать расти. Так США прожили весь XIX век. То же самое и в период до Второй мировой войны.

В наше время они пробуют похожие формы. Например, в период Обамы изоляционистский менталитет смешался с либеральной традицией. В эпоху Трампа опять же изоляционизм соединился на этот раз с традицией превосходства, отдававшей приоритет росту Америки. Теперь же Байден возвращается к формуле Обамы.

Если вы спросите, работает ли эта стратегия на Америку, предлагаю вам обратить внимание на предыдущие примеры. США вышли на сцену в качестве гигантской силы в конце XIX века. Между тем в период после Второй мировой войны они превратились в беспрецедентную в истории сверхдержаву, став мировым гегемоном. Поэтому при взгляде с американской точки зрения вы можете подумать, что стратегия ухода со сцены и разжигания борьбы между другими странами работает.

Однако здесь есть важное отличие. В двух предыдущих примерах так или иначе присутствовали элементы, которые могли уравновесить друг друга в мировой политике. А сегодня ЕС непросто уравновесить Россию без американской поддержки и стимулирования. В Азиатско-Тихоокеанском регионе для таких образований, как AUKUS, и таких государств, как Япония и Австралия, практически невозможно уравновесить Китай. Более того, многие страны, такие как Индия и Пакистан, похоже, до последнего будут избегать выхода на сцену. В этих условиях получает распространение идея о том, что балансы легко нарушатся. <…>

Вы можете подумать: "Даже если нынешний вакуум силы порождает такие же последствия, как Вторая мировая война, в конечном счете США действительно становятся сильнее". Вы правы. И американцы, вероятно, так и думают. Однако для мира результат – страшная трагедия. Я думаю, что американская сторона тоже очень хорошо видит вероятность такой трагедии и все равно соглашается на это. И вот здесь перед нами предстает одна из самых грязных сторон силовой политики.