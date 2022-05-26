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Путин поручил увеличить выплаты участвующим в спецоперации военным РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить выплаты российским военнослужащим, участвующим в специальной операции по защите Донбасса.

«Соответствующие выплаты находящихся за границей нужно увеличить, потому что всё приравнено к курсу, доллар в данном случае. А доллар, как известно, скукоживается, а рубль укрепляется. Поэтому нужно пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», — сказал он.

Кроме того, президент поручил поддержать семьи военных.

Также он отметил, что все участники спецоперации по защите Донбасса являются героями, и пообещал государственные награды рискующим жизнью бойцам.

«Это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей, детей Донбасса, ради России. Они все герои. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно, и относиться к ним нужно именно так, как к героям», — подчеркнул российский лидер.

30 апреля Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий людям, командированным в Донбасс. Так, выплата в 5 млн рублей будет направлена семье в случае гибели военного. Такая же выплата предусмотрена в случае смерти до истечения одного года со дня возвращения на территорию РФ, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. Кроме того, выплата в размере З млн рублей будет направлена лицам, получившим увечье в рамках спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.


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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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