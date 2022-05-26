Войти
Lenta.ru

Российский разработчик ушел «намного дальше функции идентификации людей»

218
0
0
Генеральный директор Концерна "РТИ системы" Юрий Аношко
Генеральный директор Концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.
Источник изображения: © Фото : Концерн "РТИ системы"

Российский разработчик радиотехнических систем — АО «Радиотехнический институт имени академика Минца» (РТИ) — создал систему профайлинга человека на основе его активности в популярных социальных сетях. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор РТИ Юрий Аношко.

По его словам, в компании «пошли намного дальше функции идентификации людей».

«Система позволяет создать профиль человека и оценить степень угрозы для людей по совокупности характерных признаков во время прохода через комплекс досмотра. В комплекс безостановочного скрытого досмотра, помимо системы профайлинга, будет внедрена система распознавания микровыражений лица и походки для достоверного и заблаговременного выявления потенциальных угроз для общества», — заявил руководитель.

Он добавил, что «функция измерения температуры будет внедрена сразу же после поставки комплектующих изделий в это непростое для страны и мира время».

Аношко подчеркнул, что к разработке проявляют интерес силовые структуры и крупные компании.

Также руководитель рассказал о планах создания умной информационной системы с элементами искусственного интеллекта для контроля ситуации в ближней и дальней морской зоне Черного моря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
26.05.2021
The Economist (Великобритания): НАТО все чаще рассматривает телефоны своих солдат как обузу
27.02.2017
Путин ратифицировал соглашение о следственно-оперативных группах стран СНГ
12.08.2016
В тестировании мессенджера для госорганов хотят участвовать 12 разработчиков
06.02.2015
Новые модульные комплексы стрельбищного оборудования опробуют на учениях военные ЮВО
26.09.2012
Украина для «Арматы»
25.09.2012
ФНПЦ «ННИИРТ» на «Интерполитехе» покажет современные радары
03.08.2007
В создание технопарков в России будет вложено около 190 млрд. рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 04:47
  • 26795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 19:51
  • 17
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов
  • 25.05 14:25
  • 3
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 25.05 14:13
  • 7
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 14:03
  • 1
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 25.05 13:25
  • 2
Шойгу заявил о давлении на союзников России и пообещал им помощь
  • 25.05 12:11
  • 1
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 25.05 11:55
  • 1
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине
  • 25.05 11:51
  • 1
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу
  • 25.05 11:44
  • 2
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
  • 25.05 11:20
  • 1
"Новые люди" намерены проработать вопрос отсрочки от армии для киберспортсменов
  • 25.05 11:04
  • 2
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 10:34
  • 40
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 25.05 10:31
  • 1
Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх украинских Су-25