Войти
Lenta.ru

В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении

217
0
+1
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске.
Источник изображения: © Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин

Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России усовершенствуют. В проект модернизации СПРН заложат возможность радиолокационных станций (РЛС) отслеживать перспективные цели вероятного противника. Об этом рассказал генеральный директор АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» (РТИ) и АО «НПК "НИИДАР"» Юрий Аношко, его слова приводит ТАСС.

«Да, проект модернизации готовится. Его основная задача — заблаговременно нарастить характеристики РЛС СПРН в соответствии с перспективной целевой обстановкой Новая серия локаторов недавно поставлена на боевое дежурство. Однако недаром при проектировании в них заложена возможность модернизации, гибкого наращивания характеристик», — сообщил он.

Аношко отметил, что «вероятный противник» также работает над модернизацией средств нападения. Поэтому разработчики СПРН и Министерство обороны России сформировали прогноз развития радиолокационных станций.

Российская СПРН состоит из наземного и космического эшелонов. В состав системы входят спутники «Тундра» и радиолокационные станции «Воронеж». СПРН предназначена для обнаружения запуска баллистических ракет.

В феврале начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России полковник Сергей Сучков рассказал о фиксации пусков ракет в США.

В январе в Министерстве обороны России сообщили, что СПРН обнаружила 170 пусков ракет в 2021 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
77Я6 Воронеж
Компании
Минoбороны РФ
НИИДАР
РТИ им. Минца
Проекты
СПРН
Похожие новости
27.08.2021
Юрий Аношко: российские РЛС видят все самолеты, находящиеся в воздухе
06.01.2017
Глаза для ядерной войны
07.10.2016
Эксперт: РЛС в Сибири поможет России закрыть северо-восточное направление
18.09.2013
Во главе угла – национальная безопасность
28.12.2011
Полное прикрытие гарантируем
13.12.2011
Владимир Савченко: российскую СПРН полностью модернизируем в 2019 г
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 04:47
  • 26795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 19:51
  • 17
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов
  • 25.05 14:25
  • 3
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 25.05 14:13
  • 7
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 14:03
  • 1
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 25.05 13:25
  • 2
Шойгу заявил о давлении на союзников России и пообещал им помощь
  • 25.05 12:11
  • 1
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 25.05 11:55
  • 1
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине
  • 25.05 11:51
  • 1
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу
  • 25.05 11:44
  • 2
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
  • 25.05 11:20
  • 1
"Новые люди" намерены проработать вопрос отсрочки от армии для киберспортсменов
  • 25.05 11:04
  • 2
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 10:34
  • 40
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 25.05 10:31
  • 1
Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх украинских Су-25