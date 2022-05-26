В Турции спустили на воду вторую дизель-электрическую подлодку с ВНЭУ проекта Тип-214TN

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В Турции спустили на воду вторую дизель-электрическую подлодку класса "Реис" (проект "Тип-214TN"), торжественная церемония прошла на верфи Gölcük Naval Shipyard в городе Гёльджюк на северо-западе Турции в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра обороны Хулуси Акара.

Субмарину назвали "Хызыр-реис" в честь турецкого корсара и флотоводца Хайреддина Барбаросса (1475–1546 гг.), ставшего адмиралом Османской империи. Головная подлодка серии была спущена на воду в конце декабря 2019 года и получила название "Пири Реис" в честь турецкого мореплавателя и картографа времен Османской империи. Вся серия субмарин получит имена в честь турецких мореплавателей разных веков. Всего до 2027 года Турция должна получить шесть ДЭПЛ "Тип-214TN" с германской воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах.

Постройка субмарин ведется совместно с крупнейшей немецкой верфью HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft), договор заключен в 2009 году. Доли в производстве разделена как 80/20, где большая часть возложена на Турцию. HDW собирает лишь основные корпусные и механические узлы и некоторые секретные компоненты, в числе которых топливные элементы и двигательные установки. Все электронные компоненты и системы вооружения производятся и устанавливаются в Турции.

Сам проект "Тип-214TN" разработан на основе немецких субмарин "Тип-214", являющихся экспортной версией "Тип-212".

Длина субмарины - 65 метров, полное подводное водоизмещение - 1860 тонн. Лодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/анаэробной (ВНЭУ на топливных элементах) энергетической установкой. Заявленная длительность нахождения под водой - более 10 дней. Скорость под водой - до 20 узлов, в надводном положении – 12 узлов. Глубина погружения – до 400 метров. Вооружение - восемь 533-мм торпедных аппаратов, способных вести стрельбу ПКР Harpoon, на последующих субмаринах серии планируется использование торпед и ракет турецкой разработки.