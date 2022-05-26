ВМС Дании приступили к эксплуатации беспилотного авиационного комплекса CAMCOPTER S-100

ЦАМТО, 25 мая. Военно-морские силы Дании приступили к эксплуатации недавно полученного беспилотного авиационного комплекса CAMCOPTER S-100 производства австрийской компании Schiebel.

Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на пресс-релиз австрийской компании от 25 мая, комплекс получен через Европейское агентство по безопасности на море (EMSA – European Maritime Safety Agency).

Тактический беспилотный комплекс CAMCOPTER S-100 вертолетного типа, размещенный в самом северном датском городе Скагене, поддерживает ВМС, а также местные власти в плане выполнения различных задач морского наблюдения, включая обнаружение и проверку судов, предоставление информации о потенциальных разливах и выбросах нефти в море.

Все данные, собираемые во время полетов, передаются в режиме реального времени через центр данных EMSA RPAS, позволяя пользователям отслеживать любые нестандартные ситуации в море, которые потенциально могут нанести вред безопасности людей и судов или повлиять на окружающую среду в этом районе.

Для выполнения данных задач БЛА S-100 оснащен оптической / инфракрасной (EO/IR) стабилизированной камерой L3 WESCAM, системой визуализации PT-8 Oceanwatch и приемником автоматической системы идентификации (AIS) Shine Micro.

При максимальном взлетном весе в 200 кг автономность аппарата составляет 6 ч (с возможностью увеличения до 10 ч с дополнительными установленными внешними топливными баками AVGAS). Двигатель Diamond мощностью 55 л.с. сил (41 кВт) позволяет развивать максимальную скорость 220 км/ч, потолок – 5500 м.