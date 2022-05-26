Новая российская "газовая доктрина" вступила в силу. Что теперь

Россия отказала Финляндии в газе не только в наказание за ее стремление в НАТО. Перед нами полная картина новой российской "газовой доктрины"

Вряд ли бы Россия отключила Финляндии газ, если бы та не подтвердила желание вступить в НАТО, пишет Advance. В силу вступила новая российская энергетическая доктрина, считает автор статьи. И некоторые страны уже ощутили ее действие на себе.

Антун Роша

Сегодня ровно в пять утра по финскому времени российский "Газпром" перестал поставлять газ Финляндии, а точнее финской государственной компании Gasgrid Finland. Россия заявила, что поставки прекращены, поскольку Финляндия отказалась платить за газ по новой системе, на которой настаивает Россия. Речь об оплате в российской валюте ― рублях. Российский президент Владимир Путин представил эту схему еще в конце марта, но пока лишь несколько стран "выброшены". До Финляндии эта участь постигла Польшу и Болгарию.

Означает ли это, что все остальные европейские государства "исправно" платят России так, как она пожелала? Возможно, но не обязательно. Вообще данные о сделках между компаниями непрозрачны, но, судя по всему, дело тут в другом. Отключили бы Финляндию сейчас, если бы несколько дней назад она официально не подтвердила желание вступить в НАТО (вместе с соседней Швецией)? Вряд ли. Зачем России наказывать своего нейтрального соседа? Однако эта связь с членством НАТО явно меняет положение дел.

Это подсказывает нам, что в силу вступила новая российская энергетическая доктрина,которая обрела черты в конце марта, но сейчас мы видим более полную картину. Она не была опубликована, но выглядит в целом так. Россия, то есть ее "Газпром", постепенно будет "гасить" одно европейское государство за другим в зависимости от того, насколько оно враждебно к ней. Так Россия не нанесет сама себе немедленного большого ущерба, ведь Россия все еще зарабатывает ежедневно большие деньги на продаже нефти и газа странам Европы. Но таким образом Россия сама готовится к неминуемому, совершая шаги, ведущие ее мало-помалу к новой реальности. А вот пострадавшие страны ощутят всю мощь удара немедленно.

Не удивляет, что реализация этой доктрины началась именно с Польши. Из всех стран Европы, за исключением только Украины, Польша занимает самую жесткую позицию в отношении России. Порой даже кажется, что евроатлантические связи даже мешают ей (на самом деле спасают) прямо включиться в конфликт, который разворачивается у нее по соседству. Ненависть Варшавы к Москве имеет долгую историю, и поэтому неудивительно, что Варшава просит разместить на своей территории даже атомное оружие. Поляки просили об этом США, но Вашингтон, к счастью, пока не готов к такой эскалации.

Что будет с Финляндией? Насколько отключение газа повлияет на ее экономику и жизнь ее населения? Похоже, Хельсинки не слишком обеспокоены. Ситуацию после остановки поставок российского газа прокомментировал генеральный директор финской государственной компании Gasgrid Олли Сипила. В интервью СМИ он заявил, что Gasgrid уже начала закупать газ в других местах, в том числе в Прибалтике. Переход на новые источники уже состоялся утром, и все "прошло гладко".

"Финская система сейчас сбалансирована, как с коммерческой, так и с физической точки зрения. Конечно, всегда возможны какие-то новые ситуации, технические проблемы в системе, но все это обычные рабочие моменты, которые мы контролируем наилучшим образом. Никаких проблем мы не ожидаем", ― сказал он.

Одна из причин, почему финны сохраняют спокойствие, заключается в том, что, как сегодня подтвердили в Gasgrid, они еще в среду ожидали подобного шага и их не застали врасплох.

В системе работы участвует и финская компания Gasum, которая занимается импортом газа. Там заявили, что финская сеть немедленно переключилась на газопровод Balticconnector. Речь о газопроводе, который соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии.

Я напомню, что прекращение поставок российского газа произошло через неделю после того, как Россия прекратила поставки электричества в Финляндию (российская сторона покрывала около десяти процентов от общего финского потребления).

Разумеется, последствия неизбежны. Финская государственная компания по снабжению электроэнергией Fingrid заявила, что стоит ожидать подорожания электричества. Тут я напомню, что стоимость электроэнергии в Финляндии уже значительно выросла с начала текущего года.

У Финляндии нет своих энергетических ресурсов из ископаемых видов топлива, и поэтому она ориентирована на импорт. Большую часть газа она импортировала из России, но для нее сейчас это не такая уж большая проблема, ведь Финляндия удовлетворяла всего десять процентов своего энергопотребления за счет газа. Большую часть энергии она получает с АЭС (33%) и ГЭС (20%).

Хочу также напомнить, что в Финляндии самый большой расход энергии на душу населений во всей Европе. Причина в большом потреблении энергии промышленностью, высоком уровне жизни, а также холодном климате (25% расходуемой энергии уходят на отопление).

Намерена ли теперь Финляндия пользоваться только тем газом, который поступает через Балтийское море? Для нее это риск, особенно если прибалтийские страны станут следующими на очереди сообразно "российской доктрине" (хотя у них довольно большие запасы энергоносителей, которые сослужат им добрую службу в такой ситуации). Ожидая российского шага, Финляндия ориентировалась и на другие источники, поэтому уже подписала контракт с американской компанией Excelerate Energy из Техаса об аренде СПГ-танкера Exemplar на десять лет. Финны намерены компенсировать за счет СПГ нехватку газа, если она возникнет.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что Финляндия "выкрутилась" очень удачно, однако не все страны сумеют пережить этот кризис так же успешно. Например, Италия и Германия уже заранее "капитулировали" перед российскими требованиями. Вчера Берлин и Рим поручили своим энергетическим компаниям открыть рублевые счета, чтобы продолжить работать с российским "Газпромом".

Ясно, что немецкие и итальянские власти не спешат об этом рассказывать. Гордиться тут нечем. Но это лишь говорит о том, что сейчас у них нет другого выбора, в отличие от Финляндии и некоторых небольших стран.

Россия заявила, что "недружественные государства" должны платить в рублях, и, судя по всему, ее план успешно реализуется. Для России тут много положительного, учитывая общую ситуацию, которая для нее не "сказочна". Ведь таким образом русские поднимают свою национальную валюту, которая до объявления нового режима платежей тонула. Ясно, что сейчас вырос спрос на рубли, ведь рубль равен российскому газу.

Кроме того, Россия понимает, что в новой ситуации самые жесткие санкции, касающиеся отказа от закупок ее газа, никто не введет. Европа будет пытаться всеми способами найти альтернативы российскому газу, но даже когда она детально изучит все и вся в мире, многие придут к выводу, что российский газ сейчас "незаменим", как бы кому это ни претило.

Понятно, что если бы Россия сейчас взбрыкнула и разом остановила поставки для всей Европы, та не пропала бы, но оказалась бы в очень тяжелой ситуации. Европейцам пришлось бы покупать газ только в других регионах мира и по очень высокой цене. Вероятно, это подстегнуло бы уже существующую инфляцию. Вскоре неминуемо начались бы беспорядки и протесты против такой политики.

Поэтому не стоит ожидать, что ЕС откажется от российского газа. Вместо этого Европа будет "по-тихому" открывать рублевые счета и попытается продолжить политику "бизнес как всегда", как будто ничего серьезного не происходит. С другой стороны, если Россия будет уверена в таком развитии событий (тогда окажется прав и Дмитрий Медведев, который сказал еще два месяца назад, что Европа не решится отказаться от покупки российского газа), она продолжит свою "газовую доктрину" и отключит еще какую-нибудь страну в назидание остальным.