Войти
Известия.ru

Ветеран «Альфы» оценил отмену возрастного предела для контрактников в России

291
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов в среду, 25 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

По его словам, это целесообразное решение, так как оно дает возможность желающим людям, в некоторых случаях имеющим боевой опыт, трудоустроиться и реализовать патриотический настрой и карьерные амбиции.

«Решение увеличивает и военный потенциал российской армии, а чем он больше, тем выше гарантия мира. Психологически устойчивее люди после 40 лет. Это имеющие жизненный опыт люди, он более спокойны и уравновешенны и менее подвержены стрессу. Они отдают себе отчет в том, куда они идут и что такое военная служба», — заметил Попов.

Он также напомнил о льготах, положенных военным пенсионерам. Среди них — отсутствие обязательства платить налог на автомобиль, бесплатный проезд в общественном транспорте.

Реклама

По мнению Попова, обеспечение в российской армии достаточно хорошее, а значит, контрактники могут рассчитывать на достойную заработную плату.

Ранее в этот день данный законопроект сразу в трех чтениях приняла Госдума. Совет Федерации, в свою очередь, одобрил проект закона. Документ поступил на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Один из авторов документа, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пояснил, что сейчас первый контракт о прохождении военной службы заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Помимо Картаполова, автором документа выступил первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов.

По мнению разработчиков инициативы, отмена верхнего возрастного предела поспособствует привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту, в том числе в сфере медобеспечения, связи и инженерии.

О том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта о прохождении военной службы, сообщалось 20 мая. Как отмечалось в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.10.2020
Путин утвердил стратегию развития арктической зоны и обеспечения нацбезопасности на период до 2035 года
20.01.2020
Отряд кораблей Северного флота в ближайшее время направится в западное Средиземноморье
16.07.2019
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
21.09.2015
Сирийскую проблему не решить без Москвы, упорствует Путин
24.09.2014
Украинский кризис дал шанс возрождению программы Ил-114
08.07.2013
Зарубежные СМИ: силовые игры Владимира Путина - Россия наращивает противоракетную оборону
11.02.2010
Поставка истребителей пятого поколения в ВВС РФ отложена на два года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 04:47
  • 26795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 19:51
  • 17
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов
  • 25.05 14:25
  • 3
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 25.05 14:13
  • 7
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 14:03
  • 1
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 25.05 13:25
  • 2
Шойгу заявил о давлении на союзников России и пообещал им помощь
  • 25.05 12:11
  • 1
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 25.05 11:55
  • 1
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине
  • 25.05 11:51
  • 1
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу
  • 25.05 11:44
  • 2
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
  • 25.05 11:20
  • 1
"Новые люди" намерены проработать вопрос отсрочки от армии для киберспортсменов
  • 25.05 11:04
  • 2
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 10:34
  • 40
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 25.05 10:31
  • 1
Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх украинских Су-25