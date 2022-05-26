Российские «Подсолнухи» смогут прикрыть акваторию Черного моря

Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух» может прикрыть акваторию Черного моря. Места предполагаемой дислокации РЛС уже определены. Об этом генеральный директор АО «Радиотехнический институт имени академика Минца» и АО «НПК "НИИДАР"» Юрий Аношко рассказал в интервью ТАСС.

«Что касается именно радиолокационных комплексов, то для прикрытия акватории нашего государства прекрасно может подойти упомянутый выше комплекс типа "Подсолнух". (...) Места предполагаемой дислокации на побережье Черного моря уже определены, как на Кавказском, так и на Крымском побережье», — сообщил разработчик.

По словам Аношко, в случае заинтересованности Министерства обороны России в РЛС «Подсолнух» к изготовлению комплекса и проведению подготовки к его монтажу можно приступить в течение полугода.

Загоризонтная РЛС поверхностной волны «Подсолнух» предназначена для всепогодного обнаружения воздушных и надводных целей. Станция способна в автоматическом режиме обнаруживать и сопровождать не менее 100 воздушных и 300 морских объектов, в том числе за пределами прямой видимости на расстоянии не менее 400 километров.

В июне 2021 года конструктор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Михаил Сколотнев назвал американскую систему Surface Wave Radar (SWR) аналогом РЛС «Подсолнух».