Войти
ЦАМТО

ВС Украины будут поставлены 105-мм легкие пушки L-118

245
0
0
105 мм артсистема L118 Light Gun
105 мм артсистема L118 Light Gun производства Royal Ordnance Factory находится на вооружении с начала 1990-х годов.
Источник изображения: Victor Barreira

ЦАМТО, 25 мая. Исходя из анализа сообщений новозеландских СМИ, Вооруженным силам Украины будут поставлены 105-мм легкие буксируемые пушки L-118/ L-119.

Согласно информации, опубликованной New Zealand Herald 23 мая, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что 30 специалистов ВС страны будут направлены в Великобританию для обучения украинских военнослужащих обращению со 105-мм легкой гаубицей L-119. Они останутся в Великобритании до конца июля.

Премьер-министр заявила, что Новую Зеландию попросили оказать помощь в обучении украинцев применению данной системы вооружения. Всего обучение должны пройти 230 украинских военнослужащих. Каждый курс будет длиться около одной недели.

Легкая пушка L-118 была разработана в Великобритании и производилась для ВС страны в 1970-х годах. Первые серийные 105-мм L-118 были приняты на вооружение в 1974 году.

Максимальная дальность стрельбы L-118 обычным осколочно-фугасным снарядом L31 составляет 17,2 км. Последняя проведенная модернизация включала установку лазерной инерциальной артиллерийской системы прицеливания LINAPS (Laser Inertial Navigation Artillery Pointing System). Вариант L-119 отличается более коротким стволом с дальностью стрельбы 11280 м стандартным боеприпасом M1, которые дешевле выстрелов, применяющихся пушкой L-118. Она в основном применяется для обучения.

Орудие широко экспортировалось, в том числе в США, где модифицированная версия получила обозначение M-119. L-118 также были поставлены ВС Австралии, Испании, Ирландии, Бахрейна, Бразилии, Бенина, Кении, Непала, Новой Зеландии, Марокко, Омана, ОАЭ и др. Австралия уже заменила свои L-118 сверхлегкими гаубицами M-777 компании BAE Systems. Заменить орудия L-118 намерены и СВ Великобритании. Тем не менее, многие страны по-прежнему используют L-118, поскольку их вес менее 2000 кг позволяет оперативно осуществлять воздушную переброску с помощью вертолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бахрейн
Бенин
Бразилия
Великобритания
Ирландия
Испания
Кения
Марокко
Непал
Новая Зеландия
ОАЭ
Оман
США
Украина
Компании
BAE Systems
M777
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
23.09.2011
Крупнейшими мировыми импортерами ББМ по периоду 2003-2010 гг. стали США, Саудовская Аравия и Польша - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 04:47
  • 26795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 19:51
  • 17
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов
  • 25.05 14:25
  • 3
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 25.05 14:13
  • 7
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 14:03
  • 1
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 25.05 13:25
  • 2
Шойгу заявил о давлении на союзников России и пообещал им помощь
  • 25.05 12:11
  • 1
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 25.05 11:55
  • 1
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине
  • 25.05 11:51
  • 1
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу
  • 25.05 11:44
  • 2
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
  • 25.05 11:20
  • 1
"Новые люди" намерены проработать вопрос отсрочки от армии для киберспортсменов
  • 25.05 11:04
  • 2
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 10:34
  • 40
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 25.05 10:31
  • 1
Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх украинских Су-25