ВС Украины будут поставлены 105-мм легкие пушки L-118

105 мм артсистема L118 Light Gun производства Royal Ordnance Factory находится на вооружении с начала 1990-х годов.

ЦАМТО, 25 мая. Исходя из анализа сообщений новозеландских СМИ, Вооруженным силам Украины будут поставлены 105-мм легкие буксируемые пушки L-118/ L-119.

Согласно информации, опубликованной New Zealand Herald 23 мая, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что 30 специалистов ВС страны будут направлены в Великобританию для обучения украинских военнослужащих обращению со 105-мм легкой гаубицей L-119. Они останутся в Великобритании до конца июля.

Премьер-министр заявила, что Новую Зеландию попросили оказать помощь в обучении украинцев применению данной системы вооружения. Всего обучение должны пройти 230 украинских военнослужащих. Каждый курс будет длиться около одной недели.

Легкая пушка L-118 была разработана в Великобритании и производилась для ВС страны в 1970-х годах. Первые серийные 105-мм L-118 были приняты на вооружение в 1974 году.

Максимальная дальность стрельбы L-118 обычным осколочно-фугасным снарядом L31 составляет 17,2 км. Последняя проведенная модернизация включала установку лазерной инерциальной артиллерийской системы прицеливания LINAPS (Laser Inertial Navigation Artillery Pointing System). Вариант L-119 отличается более коротким стволом с дальностью стрельбы 11280 м стандартным боеприпасом M1, которые дешевле выстрелов, применяющихся пушкой L-118. Она в основном применяется для обучения.

Орудие широко экспортировалось, в том числе в США, где модифицированная версия получила обозначение M-119. L-118 также были поставлены ВС Австралии, Испании, Ирландии, Бахрейна, Бразилии, Бенина, Кении, Непала, Новой Зеландии, Марокко, Омана, ОАЭ и др. Австралия уже заменила свои L-118 сверхлегкими гаубицами M-777 компании BAE Systems. Заменить орудия L-118 намерены и СВ Великобритании. Тем не менее, многие страны по-прежнему используют L-118, поскольку их вес менее 2000 кг позволяет оперативно осуществлять воздушную переброску с помощью вертолетов.