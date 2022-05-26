SpaceX привлекла $1,5 млрд в рамках очередного инвестраунда, получив оценку в $125 млрд

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) привлекла $1,5 млрд в рамках очередного инвестраунда, в ходе которого она была оценена в $125 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на одного из инвесторов.

В прошлом году, по данным аналитической компании PitchBook, оценка SpaceX составляла около $100 млрд.

Инвестор также сообщил, что SpaceX предложила выкупить бумаги у своих акционеров, что даст возможность нынешним и бывшим сотрудникам компании выйти из акций.

Ранее Маск написал в Twitter, что SpaceX и другая его компания - Tesla Inc. - столкнулись с существенным повышением цен на сырьевые товары и ростом логистических расходов. При этом SpaceX продолжает увеличивать штат сотрудников, на ее сайте приведен список из более 850 открытых вакансий.