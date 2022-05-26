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РИА Новости

Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет

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Построение солдат
Построение солдат.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижении ими 50 лет, заявил заявил на заседании Совфеда замглавы Минобороны Николай Панков.

"До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно - до 50 летнего возраста. Россияне, которые пребывают в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учёте до 50-летнего возраста. Вот, собственно говоря, это та категория, с которой можно работать", - сказал он.

Госдума приняла в среду, Совфед сразу же за этим одобрил закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение военной службы.

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Страны
Россия
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