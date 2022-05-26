В Минобороны оценили закон об отмене возрастной планки для контрактников

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Принятый в среду Госдумой и одобренный сразу же Советом Федерации закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение военной службы позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров, заявил на заседании Совфеда замминистра обороны Николай Панков.

По его словам, такой подход находится в "сегодняшнем тренде".

"Что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры? Речь идёт о такой категории военнослужащих. Это на самом деле правильно, это вообще в сегодняшнем тренде", - заявил он, добавив, что "не хотел бы развивать эту мысль дальше".

Панков подчеркнул, что десантные войска возрастных контрактников не возьмут, поскольку там существуют особые требования по здоровью.