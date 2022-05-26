Войти
Известия.ru

Опубликованы кадры уничтожения замаскированного склада ВСУ в ЛНР

269
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В распоряжении «Известий» 25 мая появились кадры уничтожения замаскированного склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Камышевахе Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках спецоперации по защите Донбасса.


Как рассказал военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага, разведка зафиксировала точное попадание по складу. В результате успешного прорыва перекрывается основной канал поставок вооружения и тылового обеспечения для группировки противника в Лисичанске и Северодонецке.

Самоходные артиллерийские установки выбивают с позиций на севере Камышевахи украинских танкистов. Беспилотный летательный аппарат фиксирует, что три боевые машины выведены из строя, экипажи пытаются укрыться в лесу, но там их встречают мощным огнем.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ. Удары наносились с дистанции более 5 км. Также ведомство показало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
01.09.2011
По следам МАКСа
24.08.2009
МАКС эпохи финансового кризиса стал только дороже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 04:47
  • 26795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 19:51
  • 17
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов
  • 25.05 14:25
  • 3
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 25.05 14:13
  • 7
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 14:03
  • 1
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 25.05 13:25
  • 2
Шойгу заявил о давлении на союзников России и пообещал им помощь
  • 25.05 12:11
  • 1
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 25.05 11:55
  • 1
Шойгу рассказал о последствиях бесконтрольной раздачи оружия на Украине
  • 25.05 11:51
  • 1
Запад организовал поставки оружия, опасаясь разгрома ВСУ, заявил Шойгу
  • 25.05 11:44
  • 2
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
  • 25.05 11:20
  • 1
"Новые люди" намерены проработать вопрос отсрочки от армии для киберспортсменов
  • 25.05 11:04
  • 2
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 10:34
  • 40
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 25.05 10:31
  • 1
Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх украинских Су-25