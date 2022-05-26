«Меньше выбросов, больше электромобилей»: ВМС США опубликовали климатический план

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Военно-морские силы США представили климатический план – концепцию действий по борьбе с изменениями климата, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Как утверждается в программе, ВМС США рассчитывают к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65%, а к 2050 году выйти на нулевой уровень выбросов.

Изменение климата, согласно концепции, представляет собой одну из самых дестабилизирующих угроз планеты. Важность борьбы с этой угрозой подчеркнул министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо.

Новый Климатический план ВМС США стал ответом на распоряжение президента страны Джо Байдена. Глава Белого дома поручил федеральным ведомствам разработать собственные планы по адаптации к изменениям климата. В первую очередь, министерства и агентства должны добиться снижения выбросов парниковых газов.

Изменение климата — одна из самых дестабилизирующих сил нашего времени, усугубляющая другие проблемы национальной безопасности и создающая серьезные проблемы с готовностью

- подчеркнул министр ВМС США.

По словам министра, если температура продолжит повышаться, Мировой океан станет теплее. Это приведет к более разрушительным штормам и затруднит использование флота и сил морской пехоты в экспедиционных операциях. Возникнут более жесткие требования к повышению оперативности проводимых мероприятий, подчеркнул Дель Торо.

Мередит Бергер, помощник министра ВМС по энергетике, установкам и окружающей среде, также отметила, что климатические трансформации повышают уязвимость повседневной деятельности служб Военно-морских сил США.

К 2027 году ВМС США обязуются сократить выбросы двуокиси углерода в масштабе, аналогичном удалению с дорог 1 миллиона автомобилей. Такого показателя в Министерстве ВМС США планируют добиться посредством использования литиевых батарей для электромобилей, число которых должно непременно расти.

Также ВМС США собираются модернизировать свой автомобильный парк путем его постепенной электрификации. Например, Корпус морской пехоты заменил треть своего парка семитонных грузовых автомобилей более экономичными моделями и рассчитывает к 2024 году завершить этот процесс.