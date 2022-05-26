Литва передаст Украине вооружение на 15,5 млн евро

Вильнюс. 25 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - Литва передаст Украине 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ на общую сумму 15,5 млн евро, сообщает Минобороны балтийской республики.

"Мы отправляем нужные Украине бронетранспортеры, грузовики и внедорожники", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас в сообщении, распространенном Минобороны Литвы в среду.

В сообщении отмечается, что Литва передала свою первую помощь Украине оружием еще до 24 февраля текущего года. В эту помощь входили системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары.

В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около 100 млн евро.