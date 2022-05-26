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Интерфакс-АВН

Литва передаст Украине вооружение на 15,5 млн евро

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Источник изображения: 7th Army Joint Multinational Training Command / wikimedia.org

Вильнюс. 25 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - Литва передаст Украине 20 бронетранспортеров M113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперных работ на общую сумму 15,5 млн евро, сообщает Минобороны балтийской республики.

"Мы отправляем нужные Украине бронетранспортеры, грузовики и внедорожники", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас в сообщении, распространенном Минобороны Литвы в среду.

В сообщении отмечается, что Литва передала свою первую помощь Украине оружием еще до 24 февраля текущего года. В эту помощь входили системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары.

В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около 100 млн евро.

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Страны
Литва
Украина
Продукция
M113 БТР
Stinger
Проекты
БПЛА
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