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РИА Новости

Российские войска уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье

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Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 25 мая/ Радио Sputnik. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге сообщил, что российские войска высокоточными ракетами уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье, который производил авиационные двигатели.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов", – сказал он.

Конашенков добавил, что российскими системами ПВО в Николаевской области сбит украинский вертолет Ми-8.

"Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Прходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один Bayraktar TB2 в районе Шандриголово Донецкой народной республики", – заявил представитель Министерства обороны России.

Ранее радио Sputnik привело сообщение Минобороны РФ о том, что Запад спешит вывезти зерно с Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Мотор Сич
Персоны
Конашенков Игорь
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