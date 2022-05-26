Европа дорого заплатит за свой распад

Из-за войны на Украине ЕС не станет мировой державой

Вся внешняя политика ЕС и Германии сейчас сведена только к отношениям с Россией, пишет Geopolitika.news. Ритм им задают Британия и США. Евросоюз утратил глобальный потенциал власти и возможность самостоятельно проводить внешнюю политику. А заплатят за это европейцы.

Марио Стефанов

После начала российской военной спецоперации на Украине геополитическая мощь Германии, а с ней и Европейского Союза, вопреки утверждениям европейских лидеров, стремительно падает. Параллельно растет влияние Вашингтона и Лондона на формирование и реализацию европейской континентальной политики.

Громкие заявления о трансатлантическом единстве и солидарности с трудом скрывают тот факт, что все рычаги европейской политики в этом новом евроатлантическом сообществе находятся в руках Соединенных Штатов и Великобритании.

Европейский Союз де-факто остался без собственных геополитических возможностей, которые с таким рвением европейцы пытались создать, и без возможности самостоятельно действовать не только на международной арене, но даже на европейском поле. Германия, а с ней и Европейский Союз, в новом порядке трансатлантического сообщества, созданном всего за несколько недель после начала конфликта на Украине, вынуждена видоизменить свою внешнюю политику и подладить ее под линию Великобритании и США, которые встали во главе противодействия России.

Направление ясно

Сейчас вся внешняя политика Европейского Союза и Германии сведена только к отношениям с Россией. Ритм им задают Великобритания и США. У ЕС более не остается шансов на геополитическую автономию, и долго ничего не изменится. Все мечты о "мировом Европейском Союзе" обратятся в прах и пепел.

Состояние внешней политики Европейского Союза полностью противоположному тому, каким его в своей авторской статье на интернет-портале Европейской службы внешних связей (ЕСВС) 26 апреля попытался преподнести Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Даже если сделать скидку на то, что он натворил до сих пор, так как не обладает ни каплей таланта к дипломатии, тезисы этой статьи поражают. В ситуации, когда внешняя политика Европейского Союза в условиях вооруженного конфликта полностью подчинена американскому и британскому руководству, Боррель утверждает: "ЕС укрепился в качестве международного игрока, и даже можно говорить о зарождении геополитического союза". Этот тезис в начале статьи явно мотивирован разговорами, все чаще звучащими в дипломатических кулуарах, о том, что немецкая политика рушится, как рушится с ней и внешняя политика Европейского Союза. Боррель идет против всякой логики и объясняет свой тезис именно тесной связью с британской и американской политикой. Успехом, по мнению Борреля, является то, что "ЕС с США, Великобританией, Канадой, Японией и другими партнерами и союзниками отстаивает международную защиту Украины. Ответ был скоординированным с первого дня и даже ранее, поскольку все делятся друг с другом разведданными".

Все это элементарно не соответствует действительности. Пока ведущие державы Европейского Союза во главе с Германией просчитывали варианты и пытались найти способ остановить Путина в стиле Невилла Чемберлена, защиту Украины от российского вторжения подготовили и начали реализовывать буквально с первого дня почти исключительно США и Великобритания.

Невоплощенная мечта

Так они получили преимущество на европейской политической арене, которое ЕС и его ведущие державы, прежде всего Германия и Франция, уже не могут оспорить. Американская и британская политика доминируют в европейских делах ввиду такого развития событий и поступков ключевых игроков.

Поэтому совершенно ясно, что, например, планы по созданию европейской армии и укреплению европейского сотрудничества в области ВПК на оси Берлин ― Париж превращаются в невоплощенную мечту. В предстоящий период и далее ведущую роль в Европе будет играть исключительно НАТО, которым руководит Вашингтон при содействии Лондона. Европейская оборонная промышленность и военная интеграция, конечно, будут развиваться, но только в рамках НАТО. Никакие отступления от этого невозможны ни при каких обстоятельствах.

После начала российской военной спецоперации на Украине все решения о европейских делах сконцентрировались в евроатлантических политических структурах и НАТО, которые, кто бы что ни думал, подчиняются США. Поэтому прав бывший командующий Европейским командованием ВС США Джеймс Ставридис, говоря, что российской спецоперации на Украине удалось то, что не удалось ему за четыре года. Он имел в виду полную интеграцию Германии и Европейского Союза в политическую и военную структуру евроатлантического комплекса.

Германия и европейская политика оказались практически в роли обвиняемых. Так, Томас Кляйне-Брокхофф, зампред влиятельного Германского фонда Маршалла, американского аналитического центра, созданного для развития американо-немецких отношений, в интервью "Франс 24" откровенно заявил: "Европа не ошиблась, а вот Германия и Франция ― да. Франция и Германия постоянно выступают от имени остальной Европы, но политические ошибки в отношениях с Россией совершены были именно в Берлине и Париже, а не где-то еще. Восточная Европа не ошиблась, как не ошиблась и Северная Европа".

Новоприобретенная власть

По мнению Кляйне-Брокхофф, конфликт на Украине требует скорейших изменений в немецкой политике по отношению к России. "На наших глазах разрушается не только европейский порядок, сформированный после холодной войны, но и стратегия, которую применяли Германия и Франция", ― добавил он.

Крах немецкой и французской политики не что иное, как крах внешней политики Европейского Союза, о чем зампред Германского фонда Маршалла не захотел сказать откровенно. Он лишь намекнул на это.

В сложившейся ситуации Франции, благодаря способностям Макрона к маневрированию и незначительном участии Франции в энергетических проектах с Россией, удается отбиваться от обвинений в сотрудничестве с Путиным. Германия же сломлена и посыпает голову пеплом.

Так, немецкий президент Франк Вальтер Штайнмайер, которому Украина запретила въезд на свою территорию, что говорит лишь о новоприобретенной власти Киева над европейской ареной при американской и британской поддержке, в приступе самокритики признал, что сбился с идеологически правильного политического пути.

Штайнмайер практически просит прощения у ведущих евроатлантических политиков, которых сейчас крепко в своих руках держат Вашингтон и Лондон, и пристыженно признает: "Мы сохраняли мосты с Россией, о чем нам говорили наши партнеры… Я не верил, что Владимир Путин согласится на полный экономический, политический и нравственный крах своей страны из-за собственного имперского безумства. Как и многие другие, я обманулся".

Можно ожидать, что в следующий раз он укажет на всех остальных политических лидеров в Европе, с которыми он дружил, и с которыми шел по неверному идеологическому пути. Также можно ожидать продолжения душераздирающих признаний от политиков по всей Европе с откровенным самобичеванием.

Излияния самокритики

Насколько серьезна ситуация, и насколько низко пала немецкая и европейская политика, говорит тот факт, что речь все-таки идет о президенте немецкого государства, самого сильного и ведущего члена Европейского Союза, а не о каком-то третьеразрядном местном политике. Это просто нельзя не учитывать. Если уж сам немецкий президент вынужден изливать самокритику и посыпать голову пеплом, то можно задаться вопросом, в какое же геополитическое болото погрузилась Германия и политика Европейского Союза? Зампред Германского фонда Маршалла Томас Кляйне-Брокхофф заключил: "Конфликт на Украине взорвал пузырь, в котором Германия жила с 1990-х". По его мнению, в этом пузыре Германия наслаждалась удобной позицией, обеспеченной дешевыми энергоносителями из России, и отсутствием необходимости в оборонных вложениях. Это позволяло расти немецкой промышленности, благосостоянию государства и граждан и сохранять мирную позицию во внешней политике: Германия могла договориться со всеми и поэтому не боялась за собственную оборону. Не без удовольствия Кляйне-Брокхофф отметил, что этому пришел конец.

Удары по немецкой политике, а значит, и по политике Европейского Союза наносятся со всех сторон евроатлантической интеграции. Так, еще один ведущий американский аналитический центр, занимающийся отношениями Соединенных Штатов и Германии, Американский институт современных немецких исследований, опубликовал анализ под названием "Конец Европы, какой мы ее знаем?" из-под пера Джеффри Рэтки. Уже в первый день российского вторжения на Украину, 24 февраля, ответственность за ошибки в отношениях с Россией автор возложил на европейских, а в особенности на немецких политиков.

В статье говорится: "Будет достаточно времени для анализа, обвинений и самокритики. Западным политикам не удалось сдержать Россию от жестокого нападения на ее мирного украинского соседа и на мир, десятилетиями царивший в Европе. Но главное ― преобразовать этот шок в решительные действия. Причем первой должна это сделать Германия… Германия ― это гравитационный центр, способный заставить Москву дорого платить и уменьшить уязвимость Европы для российской агрессии. Сделает ли Берлин правильные выводы из этого поворотного исторического момента?"

Военный аванпост

По сути внушается мысль о том, что Германия должна изменить свою ошибочную политику, а с ней и политику Европейского Союза. На Берлин пытаются повлиять, чтобы он ни в коем случае не вернулся к старой политике сотрудничества с Россией. Через всю статью лейтмотивом проходит тезис о необходимости держать немецкую политику и экономику подальше от России, хотя после начала российской спецоперации на Украине в этом объективно нет никакой необходимости, поскольку в условиях боев на Украине и российских действий в Европе никакое сотрудничество Германии с Россией больше невозможно.

На самом деле европейский континент пытаются вернуть на старые геополитические рельсы времен холодной войны, когда европейские страны объединялись Европейским экономическим сообществом, то есть во времена до создания Европейского Союза. ЕС практически теряет свою политическую идентичность под давлением военных событий, обвинений Германии и европейских стран в зависимости от экономического сотрудничества с Россией, особенно в энергетике, и из-за последовательного перехвата инициативы и лидерства британскими и американскими политиками после начала российской спецоперации на Украине. Маячит вероятность фактического тихого возвращения к европейской интеграции по модели Европейского экономического сообщества, то есть экономического союза без самостоятельной политической воли.

От Германии вновь ожидают той роли, которую она играла во время холодной войны ― своего рода военного аванпоста НАТО.

Отличие только в том, что на этот раз от Германии, которая унижена из-за экономического сотрудничества с Россией в предыдущие годы, ждут, что она воспользуется своим влиянием в Европейском Союзе, политическом объединении, которое еще функционирует как самостоятельный внешнеполитический субъект в основном по инерции. От нее ждут, что она крепко привяжет себя к трансатлантическому комплексу, то есть американской и британской политике, в ущерб влиянию на европейском пространстве. Сейчас объединенная Германия все же имеет большее политическое влияние на европейские страны-члены Европейского Союза, чем во время холодной войны, и эту силу она просто обязана использовать на благо евроатлантическому сообществу.

Американские самолеты

От Германии требуется мобилизация всех стран-членов Европейского Союза на благо единой политики и, разумеется, больший вклад в оборону, что подразумевает под собой и более тесное военное сотрудничество с США и Великобританией. Вместо создания некой интегрированной оборонной промышленности Европейского Союза и разработки европейских систем вооружений нового поколения, от Германии требуют более тесного военно-технического и промышленного сотрудничества с американской и британской стороной евроатлантических структур. В этой связи показательно решение Германии закупить американские истребители F-35. Она якобы поставила условие о том, что европейская промышленность включиться в производство этих самолетов и дальнейшие разработки. На самом деле все это происходит в интересах США, и повторяется история времен холодной войны, когда американские истребители F-104"Старфайтер" служили главными боевыми самолетами европейских членов НАТО.

Германия закупила почти тысячу единиц, и "Старфайтер" по лицензии американского Локхида производили на европейских заводах, в том числе итальянском "Фиате", нидерландском "Фоккере", немецком "Мессершмитте" и мощностях бельгийской компании "Сабка".

Теперь, по американскому замыслу, F-35 должен повторить историю "Старфайтера". Его производство по лицензии Локхида, как и в случае "Старфайтера", продолжится в нескольких европейских государствах для нужд их авиации. Немцы, требуя, чтобы Германия и европейские страны участвовали в производстве F-35, на самом деле блефуют и лишь повторяют то, что говорят американцы. F-35, таким образом, станет главным боевым самолетом европейской части НАТО, повторив модель политических и военных отношений, которая сформировалась во времена, когда эту роль играл американский F-104 "Старфайтер". Конечно, тогда придется отказаться от общего французско-немецкого проекта разработки европейского боевого самолета шестого поколения.

После начала российской спецоперации на Украине США и Великобритания явно давят на Германию и Европейский Союз из-за создания экономического моста с Россией. Он приносил пользу, в первую очередь, Германии, так как она получала дешевые энергоносители для промышленности. Но выгоду извлекала и Россия, которая получала западные технологии, комплектующие, а также готовые товары.

Зависимость от энергоносителей

Помимо прочего, Германия в рамках зеленой политики полностью закрыла свои источники энергии, которыми располагала. Я имею в виду АЭС и угольные электростанции. Но крайне непредусмотрительно она пренебрегла и другими источниками углеводородного топлива, нефти и газа, крепко привязав себя к России и ее энергоносителям.

Таким образом, сформировался своего рода пакт между Москвой и Берлином, а с ним и со всем Евросоюзом. Конечно, Германии не нравились военные действия России в Чечне и Грузии. Она отвергала присоединение Крыма. Но Германия продолжала держаться своего пакта с Россией, втягивая в него и значительную часть Европейского Союза. Германия балансировала между собственными интересами и интересами евроатлантического сообщества, которое под предводительством Вашингтона требовало прекращения сотрудничества и сдерживания России.

Наконец пакт распался. Российские дивизии, войдя на Украину, разбили и экономико-политический пакт Германии и ЕС с Россией. Они остались ни с чем, и за неимением других вариантов им пришлось подчиниться единой воле Запада и взять воинственную линию внутри евроатлантического сообщества.

США и Великобритания выдохнули, когда Гитлер напал на Россию

Пакт между Москвой и Берлином во второй раз за сто лет рухнул, и историческая трагедия гротескно повторилась.

После немецкого нападения на СССР в июне 1941 году, прежде чем США вступили в войну, американский полуофициальный "Форин афферс" опубликовал статью "Война за Восточную Европу" Брюса Хоппера. Она вышла первого ноября 1941 года, то есть всего через 13 недель после немецкого нападения на СССР. В ней недвусмысленно высказывается американское мнение о сотрудничестве и пакте между Берлином и Москвой. Брюсс Хоппер пишет: "Нацистское нападение на большевистскую Россию завершает один кошмар, но открывает другой. Мрачную перспективу союза двух крыльев мировой революции, столь пугавшую западных политиков, перечеркнули гитлеровские танковые дивизии". Как понятно из статьи "Форин афферс", пакт Молотова ― Риббентропа, или как он официально назывался Пакт о ненападении и дружбе между Германией и СССР, 1939 года был тогда ночным кошмаром для остальных западных демократий, морских держав ― США и Великобритании. Когда Германия напала на СССР, они выдохнули. Немецко-русский пакт развалился.

Точно так же американцы и британцы выдохнули, когда на этот раз российские танковые дивизии начали боевые действия на Украине. Этот шаг естественным образом развалил и своеобразный новый пакт между Россией и Германией.

Дороже всех заплатит экономика Европы

Провал немецкой восточной политики отразился и на Европейском Союзе, которым предводительствует Германия. Виновность Германии и ее подчинение общим интересам всего евроатлантического сообщества блокировали пресловутый стратегический комплекс ЕС, что бы под ним ни подразумевалось. Благодаря лукавой игре Вашингтон и Лондон обоснованно взяли под контроль европейские континентальные дела в условиях российских военных действий на Украине и новой войны в Европе. Германия и Европейский Союз не могли сделать этого из-за своих связей с Москвой. Конфликт полностью изменил позицию Европейского Союза как объединения и направил его вместе с Германией в единственно возможном направлении ― к американо-британскому центру евроатлантических связей. Стратегический компас Европейского Союза оказался заблокирован, и на ближайшие годы ЕС утратил глобальный потенциал власти и возможность самостоятельно проводить внешнюю политику независимо от Вашингтона и Лондона.

В результате Европа и Европейский Союз с их гражданами заплатят дороже всех.Европейская экономика поплатится за новую европейскую войну и распад немецкой внешней политики и политики Европейского Союза. Ангела Меркель тихо ушла с арены, и вся Европа снова тихо будет платить по немецким счетам и оплачивать политические чеки, которые Европейский Союз раздавал, пытаясь выстроить свою мировую мощь. После начала российской спецоперации на Украине Германия и Европейский Союз на глазах всего мира теряют свой геополитический потенциал, что бы ни говорили их официальные представители.