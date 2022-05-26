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Финляндия готовится к угрозам "периода неопределенности"

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Закат в Хельсинки
Закат в Хельсинки.
Источник изображения: © flickr.com / Giuseppe Milo

Бывшие министры Эско Ахо и Юсси Ниинистё: Финляндии нужно готовиться к угрозам "периода неопределенности"

Финляндии нужно готовиться к угрозам со стороны России, которые могут возникнуть в период рассмотрения заявки на членство в НАТО, пишет Ilta-Sanomat. Речь может идти как о миграционном кризисе, так и о проблемах жизнеобеспечения.

Олли-Пекка Тойванен (Olli-Pekka Toivanen)

Финляндии следует учесть, что нынешняя ситуация может привести к продовольственному кризису, говорит Ахо.

23 мая бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо (Esko Aho) и бывший министр обороны Юсси Ниинистё (Jussi Niinistö) приняли участие в спецвыпуске телерадиокомпании Yle, посвященному членству Финляндии в НАТО и "периоду неопределенности", связанному с процессом рассмотрения заявки Финляндии.

У политиков спросили, к каким угрозам Финляндии стоит готовиться в период рассмотрения заявки на членство в альянсе.

По мнению экс-министра Юсси Ниинистё, не исключено, что к границам Финляндии будет направлен такой же поток просителей убежища, как в 2015-2016 годы. Он считает, что вопросы обеспечения безопасности границ проработаны правительством недостаточно.

"К угрозам такого типа просто нужно готовиться. Нужно проверить законодательство, задуматься о необходимости строительства забора и так далее", — говорит Ниинистё.

Пограничная служба Финляндии сообщила о подготовке отчета о необходимости строительства ограждения у восточной границы — например, у пунктов пропуска. Правительственные партии поддержали строительство забора.

В апреле Ilta-Sanomat заявила, основываясь на своих правительственных источниках, что в закон о введении режима чрезвычайной ситуации в Финляндии будут внесены поправки, которые позволят временно приостановить подачу заявок о предоставлении убежища при помощи временного закрытия определенных пунктов пересечения границы.

"Правильным шагом будет не советоваться с Европейской комиссией о том, как Финляндии следует обеспечить безопасность приграничного региона", — ответил Ниинистё на вопрос о правильности тенденций нынешних изменений в законодательстве.

Ахо не думает, что на Финляндию будет направлена прямая угроза со стороны России. Однако он обеспокоен возможными кибератаками, к которым, по его мнению, страна подготовлена плохо.

"Все энергетические системы и телекоммуникационные сети можно назвать "проводами жизни". Если в этих сферах возникнут проблемы, это будет очень серьезно, — перечисляет Ахо возможные объекты кибератак.

В связи с ситуацией на Украине Эско Ахо напоминает о вопросах продовольственного обеспечения, о которых следует задуматься ввиду предстоящей зимы — как и о вопросах электроэнергии.

В апреле Всемирный банк подсчитал, что продовольственный кризис, вызванный событиями на Украине, может привести к гуманитарной катастрофе и ввергнуть в нищету сотни миллионов людей.

"Летом нужно будет „выжать“ из наших полей все, нужно сделать все по максимуму. Мы можем повлиять на то, насколько он (продовольственный кризис) повлияет на нас", — говорит Ахо.

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