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Известия.ru

Военкор «Известий» показал работу боевых экипажей РФ изнутри

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военкор телеканала «Известия» Денис Кулага в среду, 25 мая, показал работу боевых экипажей в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса.


«Так выглядит работа боевых экипажей внутри. В самой кабине сейчас наводчик получает координаты цели и за считаные секунды наводит орудие», — рассказал корреспондент.

После наводки по сигналу орудие производит огонь.

Ранее в этот день Минобороны РФ рассказало о боевой работе расчетов зенитной ракетной системы С-300В. В процессе несения боевого дежурства подразделения ПВО Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
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