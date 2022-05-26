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Военное обозрение

ВСУ стали получать гаубицы М777 с цифровой системой наведения из Канады

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Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим раскритиковал сообщение российских властей об успешном применении в ходе спецоперации на Украине нового лазерного комплекса «Задира», уничтожающего, а не только «ослепляющего» беспилотники противника.

Через три месяца полномасштабной войны Россия пытается найти свое «вундерваффе». Это явно указывает на полный провал вторжения

- заявил Зеленский, потерявший 21% территории, по этому поводу.

Однако, пытаясь высмеять новейшие разработки оборонки РФ, показавшие свою эффективность в деле, власти и командование незалежной на фоне череды поражений ищут «чудо-оружие» для ВСУ. Ставка на широко распиаренные зарубежные системы не оправдалась – Javelin, NLAW и прочие западные ПТРК, ПЗРК Stinger массово оказываются в руках ВС РФ и их союзников; турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 уже практически не применяются в зоне активных боевых действий, так как потери этой дорогостоящей техники уже приближаются к сотне единиц.

Большие надежды возлагались и на американские буксируемые 155-мм гаубицы М777А2, преподносившиеся киевскими властями как «вундерваффе», якобы способное безнаказанно поражать боевые порядки российских войск. Основная ставка делалась на цифровую систему управления огнём, установка которой была призвана существенно упростить наведение орудия путём автоматизации расчёта траектории огня и за счёт использования GPS.

Источник изображения: topwar.ru

М777А2 на границе Польши с Украиной

Поставку М777 из США и их применение на фронте сопровождали многочисленные рекламные ролики. При этом было обнаружено, что данные гаубицы прибыли в незалежную без цифровой системы наведения. Однако, судя по недавним кадрам в сети, ВСУ стали получать полноценную артсистему: был зафиксирован завоз с территории Польши всей канадской партии М777 (всего 4 гаубицы) с СУО, которая устанавливается на орудии немного выше от казённого среза.

Станут ли данные системы «чудо-оружием» киевского режима – вопрос риторический. Небольшой объём их поставок, техническое несоответствие орудий артиллерийскому парку ВСУ, состоящему из советских изделий, активное противодействие спутниковой навигации со стороны российских средств РЭБ – все эти факторы не позволят М777 с СУО оказать существенного влияния на ход военной кампании. Зато у российских разработчиков появится возможность детально познакомиться с конструкторской мыслью США...

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Страны
Канада
Польша
Россия
США
Украина
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Stinger
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