Минобороны Румынии приняло решение о продлении сроков эксплуатации истребителей МиГ-21 Lancer

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Румыния возобновляет полеты истребителей МиГ-21 Lancer ВВС страны, приостановленные в середине апреля этого года из-за высокой аварийности самолетов. Одновременно Минобороны страны продлевает эксплуатацию советских истребителей еще на год. Об этом говорится в сообщении румынского военного ведомства.

15 апреля 2022 года командование ВВС Румынии приостановило все полеты истребителей МиГ-21 Lancer, заявив о высокой аварийности самолетов. Сроки действия запрета не назывались, но подчеркивалось, что боевые задачи ВВС страны будут выполнять на истребителях F-16, закупленных из наличия ВВС Португалии в период с 2016 по 2021 год. Помощь в обеспечении безопасности будут обеспечивать союзники по НАТО.

Теперь же принято решение о возобновлении полетов МиГ-21 и одновременно сдвинуты сроки снятия их с вооружения. Как заявляют в Минобороны страны, списать истребители планируется после 15 мая 2023 года. Связано это, скорей всего, с проблемами с приобретением 32 самолетов F-16 из наличия ВВС Норвегии, которые и должны заменить в перспективе советские МиГи.

На сегодняшний день в составе ВВС Румынии числятся 30 истребителей МиГ-21 двух модификаций: МиГ-21 Lancer B и МиГ-21 Lancer C. Версия B представляет собой двухместный учебно-боевой самолет, а C - самолет завоевания превосходства в воздухе. Имелась еще версия А для нанесения ударов по наземным объектам, но все самолеты этой модификации уже списаны.

Первые МИГ-21 поступили на вооружение ВВС Румынии еще в 60-е годы ХХ века. Точное число поставленных самолетов неизвестно, но в 90-х годах более ста самолетов МиГ-21МФ и МиГ-21У прошли модернизацию, в рамках которой получили возможность применять вооружение стандарта НАТО. Программу модернизации разработал Израиль.