Американский военный эксперт рассуждает о том, смогут ли США выиграть войну с Китаем на море

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Китай делает все, чтобы помешать ВМС США вести эффективные боевые действия, в случае их возникновения. в западной части Тихого океана и особенно в Южно-Китайском море. Для этого Пекин неуклонно наращивает противолодочный потенциал. Соединенные Штаты назвали эту военную доктрину Китая «Отказ в доступе» (Access Denial — AD). Американский военный эксперт Гэри Андерсон в статье, опубликованной на сайте Military.com, рассуждает, кто окажется победителем в случае военного противостояния между Америкой и Китаем.

В случае морского конфликта с Соединенными Штатами Китай намерен использовать ракеты дальнего радиуса действия для уничтожения американских баз в регионе, в Японии и на Гуаме, чтобы лишить армию США авиаприкрытия. На море китайцы собираются использовать барражирующие пилотируемые и беспилотные летательные аппараты и орбитальные установки, чтобы наносить удары по кораблям противника крылатыми ракетами. В этой так называемой «тактике роя» Пекин также планирует задействовать подводные лодки и небольшие надводные корабли.

Это хорошая стратегия по сдерживанию более сильного противника, считает военный эксперт, но у нее есть один существенный недостаток. Тотальная блокада не только остановит атаки ВМС США на материковую часть Китая, но и лишит самих китайцев возможности использовать региональные морские пути. Китайская экономика очень зависит от экспорта, а реализация плана по максимальному сдерживанию морских сил противника всеми средствами лишает Пекин возможности отправки торговых судов.

Автор в качестве примера приводит российско-украинский конфликт. Как считает эксперт, Украина, используя небольшой арсенал противокорабельных ракет, не позволяет российским войскам проводить десантные операции. В результате в акватории Черного моря полностью остановлено движение и гражданских судов. В этом противостоянии Киев, как заявлено, эффективно сдерживает ВМФ России небольшими силами, но и одновременно лишает себя возможности осуществлять торговые поставки в соседние страны.

Авторы доктрины «Отказ в доступе» рассчитывают на долгое противостояние с Америкой, по сути, осуществляющей морскую блокаду КНР. По их мнению, это должно ослабить экономику США. Но такое противостояние губительно и для самого Китая.

Хотя президент Джо Байден сделал противоречивые заявления о намерении США защитить Тайвань, очевидно, что мы движемся в этом направлении в ответ на китайскую риторику и провокации

- считает эксперт.

Китаю нужна короткая война. Нынешняя ситуация на Украине показывает опасность, скрытую в предположениях о короткой войне, считает Андерсон.

В этом пока гипотетическом военно-морском противостоянии между двумя странами Америке необходимо срочно предпринять меры по увеличению количества кораблей, состоящих на вооружении ВМС США. В противном случае, существует реальная угроза того, что «у нас закончатся корабли до того, как у Китая закончится умное оружие», пишет автор статьи. Ведь если Пекин будет уверен, что сумеет выстоять в долгосрочном морском противостоянии с американским флотом, то предотвратить его агрессию (американская трактовка) против Тайваня будет уже невозможно.