В США рекомендовали новые названия для баз, носивших имена офицеров Конфедерации

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Долгое время целый ряд военных баз США носили имена генералов и офицеров Конфедерации южных штатов. Это был своего рода жест примирения между сторонами, поскольку и северян, и южан американские власти на протяжении столетия с лишним считали частью общей национальной истории американского государства. Все изменилось после прихода к власти нового президента США Джо Байдена, точнее тех людей, которые его окружают.

Толчком к массовому отказу от прошлого стала раздутая в американском медийном пространстве история с убийством американским полицейским уголовника Джорджа Флойда. Само убийство - безусловно, преступление, в том числе и на почве расовой неприязни, полицейского произвола. Но в итоге оно было использовано определенными силами для того, чтобы всколыхнуть американское общество и раздуть расовые противоречия. По всей стране начался «памятникопад»: темнокожие американцы и их светлокожие друзья-леволибералы ломали памятники генералам американской армии, покусились даже на скульптуру самого Христофора Колумба.

Конгрессом США в 2021 году была создана специальная комиссия, которая предложила новые названия для 9 армейских баз. Для новых названий нашли новых героев – сержант-афроамериканец, воевавший в Первую мировую войну, первый в армии США 4-звездный генерал – латиноамериканец, женщина-армейский хирург. Переименованию подлежат многие известные далеко за пределами США военные базы.

Так, если Конгресс и министр обороны США Ллойд Остин одобрят рекомендации комиссии по переименованию, то первым «падет» Форт-Брэгг. Знаменитая база носила имя генерала Конфедерации Брэкстона Брэгга. Ее переименуют в Форт-Либерти – «Форт Свободы».

Согласно рекомендациям комиссии Конгресса, Форт Ли в Вирджинии, названный в честь генерала Роберта Э. Ли, будет переименован в Форт Грегг-Адамс в честь отставного генерал-лейтенанта Артура Грегга, офицера по логистике, который стал одним из самых высокопоставленных афроамериканцев в американской армии, и подполковника Чарити Адамс Эрли, самой высокопоставленной афроамериканки, служившей в армии во время Второй мировой войны. Адамс Эрли командовала батальоном почтовой службы в Европе.

Форт-Худ в Техасе станет фортом Кавасос в честь генерала Ричарда Кавасоса, получившего Серебряную звезду за доблесть во время Корейской войны и ставшего первым четырехзвездным генералом латиноамериканского происхождения. Форт Пикетт в Вирджинии получит имя Форт-Барфут в честь полковника Ван Т. Барфута, который был награжден за участие в ожесточенных боях против немецких солдат в Италии во время Второй мировой войны.

Форт Полк в Луизиане переименуют Форт Джонсон в честь Уильяма Генри Джонсона, сержанта афроамериканского происхождения, который стал одним из первых американцев, награжденных Croix de Guerre Avec Palme, французской наградой, за храбрость во время боев против немецких войск во время Первой мировой войны.

Наконец, Форт-Ракер в Алабаме стал Фортом-Новосел в честь Майкла Новосела, служившего во Вьетнаме старшим уоррэнт-офицером. Он был награжден Почетной медалью за храбрость при проведении медицинской эвакуации американских солдат под обстрелом во время Вьетнамской войны.

Комиссией руководит адмирал ВМС США в отставке Мишель Ховард. По утверждению комиссии, переименование военных баз необходимо, чтобы люди понимали: историю США и их победы ковали не только белые американцы. Экс-президент Дональд Трамп, кстати, до последнего противился переименованию военных баз, хотя на этом настаивала леволиберальная общественность.