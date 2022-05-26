Запад передаст ВС Украины ПКР "Гарпун" и боевые вертолеты

ЦАМТО, 25 мая. Как стало известно по итогам состоявшегося 23 мая заседания "Контактной группы по обороне Украины", Запад намерен направить ВС Украины новые партии техники и вооружений, включая противокорабельные ракеты и ударные вертолеты.

В организованном для обсуждения дополнительной военной помощи Украине министром обороны США Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли виртуальном заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран.

В ходе встречи Л.Остин поблагодарил несколько европейских стран, включая Великобританию, Польшу, Норвегию и Грецию, за обещанные поставки Украине критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов. Особая благодарность была выражена Дании, которая объявила, что предоставит пусковые установки и противокорабельные ракеты "Гарпун" для защиты побережья Украины. Также была "объявлена благодарность" Чехии за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу "боевых вертолетов, танков и ракетных систем".

Пока нет информации о том, какие вертолеты передала Украине Чехия. На вооружении ВС этой страны состоит около 15 ударных Ми-24 и 19 транспортных Ми-17. В настоящее время в США осуществляется сборка заказанных для их замены четырех AH-1Z и восьми UH-1Y.

Л.Остин также не раскрыл количество и тип передаваемых Данией противокорабельных ракет "Гарпун". Тем не менее, известно, что ракетные комплексы береговой обороны ВС Дании вооружены ПКР RGM-84L-4 "Гарпун" Блок.2, которые позволяют не только поражать корабли в море, но также цели в портах и на суше. Первые из 50 заказанных в 1997 году модернизированных ракет были переданы ВС Дании компанией Boeing в 2002 году. 4,6-метровая ПКР стартовой массой 690,8 кг несет 227 кг боевую часть и позволяет поражать цели на дальностях до 124 км.

Очередная очная встреча "Контактной группы по обороне Украины" запланирована на июнь в Брюсселе.