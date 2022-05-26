Отношения России и США настолько плохи, что их послы оказались в изоляции

Российско-американские отношения из-за Украины настолько плохи, что послы двух стран оказались в изоляции

Отношения России и США резко ухудшились после начала спецоперации Кремля на Украине, пишет WSJ. Дипломатия высокого уровня сошла на нет. Это увеличивает риск просчетов и недопониманий, что чревато эскалацией конфликта, предупреждают авторы статьи.

Алан Каллисон

Энн Симмонс

Российский посол был вынужден отправить домой своего повара, а американский обслуживает за барной стойкой свой сокращающийся персонал.

Российский посол Анатолий Антонов рассказывает, что сегодня с ним в Вашингтоне разговаривают только люди из ФБР, забрасывающие его и его сотрудников рекламой из соцсетей и призывающие их шпионить за Москвой.

"Они присылают нам сообщения типа „вы должны предать свою родину“", — говорит Антонов, работающий российским послом в США с 2017 года. ФБР подтверждает, что ведет агитационно-разъяснительную кампанию.

Работающий в американском посольстве в Москве посол Джон Салливан говорит, что из-за взаимных выдворений дипломатического персонала из США и России штаты дипмиссии настолько сократились, что почти половину оставшихся сотрудников составляют морские пехотинцы и работающая по контракту охрана, которая охраняет периметр миссии площадью пять гектаров в центре Москвы. Сегодня в посольстве осталось 130 человек, в то время как пять лет назад сотрудников было 1 200.

Когда Россия в феврале начала спецоперацию на Украине, Москва и Вашингтон были близки к полному разрыву отношений. В итоге свои посольства они закрывать не стали, но отношения перевели в режим глубокой заморозки. Теперь они общаются только по самым элементарным поводам, например, как сохранить водоснабжение и подачу электроэнергии.

Послы говорят, что у них недостаточно персонала, чтобы заниматься содержательной дипломатией. Но даже если бы они занимались ею, враждебность между двумя странами из-за военного конфликта сегодня настолько серьезна, что их дипмиссии более изолированы и оторваны от повседневной деятельности, чем в самые мрачные дни холодной войны, о чем говорят американские дипломаты.

Находящийся в Вашингтоне Антонов винит в охлаждении отношений США, заявляя, что его послания в Белый дом и Госдепартамент остаются без ответа. По словам посла, он даже не пытается поддерживать контакты с членами и сотрудниками конгресса, так как они боятся, что любая встреча с ним вызовет скандал.

Антонов рассказывает, что в итоге он лишен возможности разъяснить озабоченности России, ставшие причиной проведения военной операции, которая, как утверждает Кремль, имеет целью установить зону безопасности на территории Украины от угрозы натовской экспансии и очистить страну от неонацистов и русофобов. "Не надо считать, что все мы, русские, идиоты и монстры, — говорит он. — Это неправильно".

Салливан отвечает, что пока Россия выступает с ложными утверждениями, будто она вынуждена бомбить Украину в интересах самообороны, а правительством в Киеве заправляют неонацисты, совершающие геноцид против русских, у Вашингтона нет оснований расширять отношения. "Трудно сотрудничать с людьми, которые говорят такое, ибо это очень далеко от действительности", — заявляет посол.

Охлаждение отношений — это также составная часть американской кампании, проводимой с целью превратить Россию в изгоя на международной арене <…>.Салливан говорит, что старается встречаться с русскими исключительно по особым случаям, скажем, для разговоров о задержании американских граждан, когда Вашингтон считает, что их удерживают незаконно.

Среди них бывший морской пехотинец Пол Уилан (Paul Whelan), осужденный за шпионаж и приговоренный в июне 2020 года к 16 годам лишения свободы, а также баскетболистка Бриттни Грайнер (Brittney Griner), задержанная 17 февраля в московском аэропорту и обвиненная в перевозке электронных сигарет с гашишным маслом.

"Меня проинструктировали в Вашингтоне — и я с такой политикой согласен, что США уже не будут вести дела с российским правительством в привычном режиме, — сказал Салливан. — Пока существует конфликт, трудно себе представить, о чем мы можем говорить".

Представитель Госдепартамента заявил: "Государственный департамент поддерживает дипломатические контакты с Российской Федерацией через наше бюро по европейским и евразийским делам, а также через наше посольство в Москве. Отношения непростые, но каналы общения по-прежнему открыты".

Две страны поддерживают ограниченные контакты и по другим вопросам, не разрывая их во избежание военных столкновений в Сирии и продолжая совместную работу в рамках космических программ России и США. Как сообщил Пентагон, на прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провел телефонный разговор со своим российским коллегой, начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым.

Но отсутствие дипломатии высокого уровня в момент, когда Россия и США находятся по разные стороны в конфликте, увеличивает риск просчетов и недопониманий, а это чревато его эскалацией.

США отправляют на Украину оружие на десятки миллиардов долларов, чтобы помочь ей бороться с русскими. Кремль сказал, что он вступил в опосредованную войну с США. Президент Владимир Путин предупредил, что поступающие из США и стран НАТО партии оружия являются законными военными целями, а вскоре после начала операции перевел свои ядерные силы на "особый режим боевого дежурства".

Дипломатическое молчание сужает каналы переговоров, которые помогли бы обуздать конфликт и положить конец боевым действиям.

Даже в самые мрачные дни холодной войны Вашингтон и Москва продолжали работу своих посольств. Стороны отмечают, что самые содержательные дипломатические обмены в тот период происходили в кризисные моменты.

Анатолий Добрынин, 24 года проработавший советским послом в Вашингтоне и помогший урегулировать Карибский кризис, настолько часто посещал Госдепартамент, что ему предоставили специальный вход в здание, рассказывает Антонов. Генри Киссинджер в свою бытность госсекретарем и советником по национальной безопасности у президента Ричарда Никсона часто бывал в советском посольстве, находившемся в нескольких кварталах от Белого дома.

Антонов, живущий сегодня в бывшем посольстве, говорит, что число посетителей дипмиссии стало сокращаться еще задолго до того, как Москва начала свою операцию на Украине. Предшественник Антонова Сергей Кисляк был известен роскошными приемами, которые он устраивал в российском особняке в Мэриленде и которые посещали американские дипломаты. Но когда американская разведка пришла к выводу, что Россия в 2016 году вмешивалась в выборы, правительство США этот особняк закрыло.

Антонов проводил в Швейцарии переговоры по контролю вооружений, а затем пять лет работал заместителем министра обороны. В этот период времени Россия аннексировала Крым, а сам он попал под санкции Евросоюза. Посол говорит, что Белый дом и Госдепартамент относятся к нему с опаской с самого начала его пребывания в США. "Они отрезали все контакты".

Американские дипломаты говорят, что им непонятно, какова степень влияния российского МИДа и дипкорпуса в путинской командной структуре, и это не создает стимулов для взаимодействия. За несколько дней до начала военной операции посол Антонов заявил CBS, что у России "нет таких планов", и назвал американские предупреждения беспочвенными.

Антонов опровергает сообщения с Украины и из западных стран о неудачах российских войск в ходе операции и говорит, что кризис закончится, когда Россия получит гарантии, что Украина станет демилитаризованной и нейтральной страной без каких-либо претензий на членство в НАТО.

Уроженец Бостона Салливан прежде занимал должность заместителя госсекретаря, а в 2018 году несколько недель исполнял обязанности госсекретаря, пока сенат не утвердил Майка Помпео. На должность посла в России 62-летнего Салливана предложил президент Дональд Трамп, сделавший это в декабре 2019 года. Президент Байден после инаугурации попросил Салливана остаться на своем посту в Москве.

Большую часть времени Салливан проводил, встречаясь с представителями американского бизнеса. До этого года в России занималось бизнесом более 1 150 американских компаний. После начала спецоперации начался массовый исход этих фирм из страны.

"Это была одна остававшаяся связь между Соединенными Штатами и Россией, не между американским и российским правительством, а между нашими странами. И все это 24 февраля буквально рухнуло", — сказал Салливан.

Он и другие дипломаты также отмечают, что в преддверии февральских событий США и их западные союзники прилагали обширные дипломатические усилия в попытке удержать Кремль, однако Россия все равно осуществила ввод войск.

Сегодня, говорит Салливан, людей не хватает, и для выполнения важнейших задач по техническому обслуживанию к работе вынуждены подключаться все, кто остался. Сам Салливан заведует баром в маленьком пабе дипмиссии и работает в небольшом кафе на территории посольства.

А Антонов в Вашингтоне жалуется на массовый отъезд сотрудников. В следующем месяце, говорит он, посольство лишится шеф-повара, которого он пригласил из престижного московского ресторана. Госдепартамент направил в посольство ноту о его выдворении, в которой использовал "очень деликатные слова", говорит Антонов. Его проинформировали, что повара "просят покинуть Вашингтон".

Он следит за признаками давления, призванного заставить его товарищей перейти на сторону противника. Как-то раз один человек поставил табурет на тротуаре возле входа в посольство и начал раздавать визитки ФБР, призывая посетителей позвонить ему, рассказывает Антонов.

ФБР не стало комментировать этот инцидент, но отметило в своем заявлении, что Россия "издавна представляет угрозу для контрразведки США", и что ФБР "готово говорить со всеми, кто способен помочь минимизировать эту угрозу и обеспечить безопасность нашей страны".

Свой материал для статьи предоставил Уильям Молдин (William Mauldin)