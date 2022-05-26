Госдеп осудил очередные ракетные испытания КНДР, а Пентагон не увидел в этом угрозы для США

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Утром 25 мая в КНДР осуществили очередное (семнадцатое с начала года) ракетное испытание, выпустив три баллистических ракеты из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. В госдепартаменте США резко отрицательно отреагировали на действия КНДР, вновь призвали руководство Северной Кореи воздержаться от провокаций и перейти к устойчивому диалогу по этому вопросу.

США осуждают пуски нескольких баллистических ракет, совершенные сегодня КНДР. Эти пуски являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для региона

— заявил официальный представитель госдепартамента, подчеркнув, что Вашингтон считает приверженность по защите Республики Корея и Японии «непоколебимой».

В Госдепе США и правительстве Южной Кореи назвали ракетные испытания «неприемлемой демонстрацией на фоне визита президента США в Сеул».

В то же время, в Пентагоне сообщили, что знают об испытаниях трех баллистических ракет Пхеньяном, но никакой угрозы для США и союзников в этом не видят.

Мы осведомлены о множественных пусках баллистических ракет КНДР сегодня. Мы оцениваем ситуацию и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами

— говорится в пресс-релизе Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

В Белом доме сообщили, что президенту Джо Байдену, который возвращается из своего первого азиатского турне в Вашингтон, доложили о северокорейских ракетных испытаниях. Ранее в госдепе США заявили, что Северная Корея как никогда близка к проведению испытаний ядерного оружия в самое ближайшее время.

Не исключено, что очередные ракетные испытания Пхеньян приурочил именно к визиту Байдена, целью которого, в частности, было усиление военного сотрудничества США и НАТО с Японией и Республикой Корея. Вашингтон стремится усилить свое влияние в регионе, чтобы противостоять Китаю. А «провокационные и неконтролируемые» действия Пхеньяна в этом конфликте, как считают эксперты, являются «головной болью» для Байдена.