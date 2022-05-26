В Турции началось строительство последней НАПЛ класса "Тип-214"

ЦАМТО, 25 мая. На предприятии Golcuk Military Shipyard 23 мая состоялась церемония перевода в затапливаемый док НАПЛ "Хызыррейс", а также выполнен первый сварной шов на корпусе НАПЛ "Сельманрейс" класса "Рейс" (Тип-214TN).

Согласно сообщению, опубликованному на сайте президента Турции, в мероприятии принял участие глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Как планируется, головная подводная лодка класса "Рейс", "Пирирейс", будет передана командованию ВМС до конца 2022 года. "Хызыррейс" (вторая НАПЛ серии) будет принята на вооружение ВМС Турции в 2023 году, а "Сельманрейс" (шестая НАПЛ серии) – в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, Секретариат оборонной промышленности МО Турции (SSM) 2 июля 2009 года подписал с консорциумом компаний HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH) и MarineForce International LLP (MFI) контракт стоимостью 2 млрд. евро (2,7 млн. долл.), предусматривающий поставку комплектов для строительства 6 неатомных подводных лодок проекта "Тип-214TN" с воздухонезависимыми главными силовыми установками.

Строительство осуществляется в Турции на судоверфи Golcuk Military Shipyard под контролем специалистов консорциума. В качестве субподрядчиков выступают крупные турецкие компании оборонного сектора, включая Aselsan, Havelsan, Ayesas, Milsoft, Koc и STM. Совет по научно-техническим исследованиям Турции (Tubitak) также участвует в проекте.

Доля участия турецкой стороны в программе составит около 80%. Стоимость сопутствующей офсетной программы заявлена в объеме 80% от стоимости контракта. Первоначально планировалось, что строительство первой НАПЛ начнется в 2011 году, а на вооружение ВМС она будет принята в 2017 году. Однако из-за политических и технических проблем, а также пандемии COVID-19 проект существенно отстал от первоначально согласованного графика.

В результате контракт вступил в силу в июне 2011 года, а строительство головной НАПЛ класса (S-330) "Пирирейс" началось только в октябре 2015 года. Продолжительный период проектирования подлодки, в частности, связан с использованием большой доли национальных комплектующих. В перспективе ВМС Турции смогут использовать опыт реализации проекта "Рейс" при создании национальной подводной лодки "Милден" (Milden).

Спуск НАПЛ "Пирирейс" на воду состоялся 22 марта 2021 года. Оставшиеся пять НАПЛ, "Хызыррейс", "Муратрейс", "Айдинрейс", Сейдиалирейс" и "Селманрейс" находятся на различных этапах строительства.

Новые НАПЛ класса "Рейс" заменят четыре состоящие на вооружении ВМС Турции подводные лодки класса "Атилай" ("Тип-209/1200"), построенные в период 1975-1989 гг. На вооружении ВМС Турции также имеются 4 подлодки класса "Превезе" ("Тип-209/1400") и четыре класса "Гур" (Тип-209/1400).