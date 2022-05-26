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ЦАМТО

Министр обороны Канады Ананд: Канада предоставит Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов

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Министр обороны Канады Анита Ананд
Министр обороны Канады Анита Ананд.
Источник изображения: © REUTERS / GLEB GARANICH

ЦАМТО, 25 мая. Канада предоставит Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов "натовского" калибра в качестве нового пакета военной помощи. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила министр обороны страны Анита Ананд.

"Я могу подтвердить, что Канада закупила свыше 20 тыс. артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО 155 мм", – сказала она на пресс-конференции.

Снаряды, по ее словам, подходят для орудий, которые ранее передали Украине Канада и ее союзники, включая гаубицы М777. "Уже ведется работа над тем, чтобы как можно скорее доставить эту помощь на Украину", – сказала А.Ананд.

Она сообщила, что канадские военные также обучают украинских коллег обращению с артиллерийскими орудиями.

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Страны
Канада
Украина
Компании
M777
Проекты
NATO
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