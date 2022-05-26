Канада объявила об отправке на Украину большой партии 155-мм снарядов для гаубиц M777

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Запасы снарядов калибра 155-мм, используемых Украиной для стрельбы из буксируемых гаубиц M777, в ближайшее время будут пополнены. Ряд западных стран выразил желание поставить Киеву боеприпасы, в их числе и Канада.

Министерство обороны Канады анонсировало поставки на Украину боеприпасов калибра 155-мм к гаубицам M777. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд. По ее словам, в партию войдут более 20 тысяч снарядов и это будет безвозмездная поставка. Также боеприпасы должны поставить Италия, Греция, Норвегия и Польша, об этом говорилось на виртуальной встрече министров обороны стран НАТО, прошедшей 23 мая.

Я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов

- приводит канадское Минобороны слова Ананд.

Согласно открытым источникам, на вооружении ВСУ на сегодняшний день должно находиться порядка ста гаубиц M777, поскольку 90 орудий поставили США, еще десять - Канада и Австралия.

В свою очередь Греция признала, что направила на Украину новую партию вооружений, но не раскрывает, что в нее вошло. В сообщении министерства обороны страны говорится, что все поставленное Киеву оружие взято из резервов и никак не влияет на обороноспособность страны. Предполагается, что речь может идти о боевых машинах пехоты БМП-1 из наличия греческой армии или ЗРК советского производства.

Греция, как и все европейские страны, помогает Украине оборонной техникой, чтобы она защитила себя от нападения со стороны России

- говорится в заявлении греческого военного ведомства.