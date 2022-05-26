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ЦАМТО

New York Times: США вооружат Тайвань с учетом опыта оснащения оружием ВСУ

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Тайваньский солдат во время военных учений в Тайчжуне
Тайваньский солдат во время военных учений в Тайчжуне.
Источник изображения: Chiang Ying-ying/AP

ЦАМТО, 25 мая. США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден в том случае имел в виду поставки оружия для самообороны острова.

"Цель состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют "дикобразом", (то есть) территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать", – пишет газета.

Издание утверждает, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать "потенциальную атаку" на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий.

Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что, если между Пекином и Тайбэем начнется война, она закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны", отмечает агентство.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Япония
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