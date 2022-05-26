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РИА Новости

Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления

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Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск.

В опубликованном ролике сначала демонстрируется подготовка вертолетов к вылету - блоки подвески заряжают неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) калибра 80 миллиметров.



Затем показана атака цели - вертолёт с кабрирования, задрав нос, наносит удар НАРами по позициям противника. На месте командного пункта в небо взлетают земля и чёрный дым в результате попадания боеприпасов.

"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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