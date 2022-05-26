США втягивают Японию в опасное противостояние с Китаем и Россией

Байден и Кисида: опасность втягивания Токио в силовое противостояние с Китаем

Япония укрепляет связи с США. Однако редакция "Асахи симбун" предупреждает об опасности ее втягивания в силовое противостояние с Китаем и Россией. Необходимо извлечь важные уроки из ситуации в Европе и создать механизм, который позволит избежать "случайного военного конфликта".

Нет сомнений в том, что внешняя политика Китая, который продолжает скрытное усиление своих вооруженных сил и бросает вызов существующему мировому порядку, вызывает напряженность в регионе.

Однако мир и стабильность нельзя поддерживать только за счет силового усиления конфронтации и разрушения необходимых взаимосвязей между Японией и Китаем под предлогом обеспечения нашей экономической безопасности. Задача Японии, которая является соседней с Китаем страной, состоит в том, чтобы искать пути сосуществования с ним посредством диалога и усилий по укреплению доверия, оказывая при этом необходимое противодействие излишне наступательной позиции Соединенных Штатов.

Только что президент США Джо Байден завершил свой официальный визит в Японию и провел первую личную встречу с премьер-министром Фумио Кисидой. В совместном заявлении по итогам саммита обе стороны резко критиковали военную спецоперацию России на Украине. Они выступили за продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", заявив, что Европа — не единственное место в мире, где основанный на существующих правилах и нормах международный порядок подвергается испытаниям.

В то время как европейская безопасность стала сегодня центром международной политики, можно положительно оценить стремление Соединенных Штатов активно участвовать в поддержании стабильности в Азии. Однако опасностей здесь не видеть нельзя. Это ясно показали высказывания президента Байдена по тайваньскому вопросу на совместной пресс-конференции.

В совместном японско-американском заявлении подтверждается "важность мира и стабильности в Тайваньском проливе" и содержится призыв к "мирному решению" тайваньской проблемы. На пресс-конференции в ответ на поставленные перед ним вопросы президент Байден дважды подтвердил, что в случае вторжения Китая на Тайвань США примут участие в обороне острова.

Сменявшие друг друга предыдущие администрации США применяли "стратегию двусмысленности", которая не проясняла их позицию, не позволяла им делать ясные заявления по Китаю и Тайваню и предпринимать смелые действий в отношении последнего. Хотя в совместном японско-американском заявлении и говорится о том, что "фундаментальные позиции обеих стран в отношении Тайваня не изменились", высказывания сторон воспринимаются как сдвиг в их традиционной политике. Как далеко зайдут последствия этих высказываний и что они будут означать на деле?

Оба лидера договорились усилить сдерживающую мощь японско-американского альянса. Премьер-министр сказал, что не исключает "все варианты" и заявил, что Япония рассмотрит возможность атаковать вражеские военные базы и "готова к значительному увеличению своих расходов на оборону". Он также объявил о готовности Японии к участию в новой "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" (IPEF), к чему Токио призвал Байден.

Хотя российская военная спецоперация на Украине и не имеет легитимности, но, если бы Западу, и прежде всего, Организации Североатлантического договора (НАТО), удалось бы в свое время создать в Европе структуру безопасности с участием России, вполне возможно, что развитие событий здесь получило бы иное направление. Вот что может случиться с безопасностью, если две противостоящие стороны не учитывают взаимно интересы друг друга, занимаются только усилением своих зон влияния и склоняются к силовому противоборству. Японии следует извлечь важные уроки из происходящего сейчас в Европе.

Речь идет о необходимости возобновления на глазах разрушающегося диалога на высшем уровне. О спешном создании механизма связи по ситуации на море и в воздухе, чтобы избежать случайного военного конфликта.

Даже если исходить из того, что японо-американский военный союз остается для нас краеугольным камнем, нам в Японии необходимо неуклонно совершенствовать свои оборонные возможности. Нам нельзя просто следовать в фарватере США, а следует проводить свою собственную субъектную политику в отношении Китая.

Редакционная статья

Комментарии читателей

umi_tweet

Нам не следует втягиваться в силовое противостояние с Китаем. Это нам выйдет боком.

А заявление о том, что японско-американская встреча в верхах "стала большим успехом" вызывает у меня только улыбку.

ISOKO_MOCHIZUKI

Этот японско-американский саммит свидетельствует только о том, что ничему мы не научились на примере Украины.

Вот что может случиться с безопасностью, если две противостоящие стороны не учитывают взаимно интересы друг друга, занимаются только усилением своих зон влияния и склоняются к силовому противоборству.

gab_what

Ну и что из всего этого следует? Да только то, что господа Байден и Кисида хотят поддержать военно-промышленные комплексы своих стран!

Не является ли ошибкой разбрасывание горящих углей по ветру?

s8t8r9n0

"Даже если исходить из того, что японо-американский военный союз остается для нас краеугольным камнем, нам в Японии необходимо неуклонно совершенствовать свои оборонные возможности. Нам нельзя просто следовать в фарватере США, а следует проводить свою собственную субъектную политику в отношении Китая".

Здесь "Асахи симбун" совершенно права www.

Сегодня хорошая погода www.

xyz_soken

"Асахи симбун", хватит повторять о том, что "США ясно заявляют, что примут участие в Тайваньском конфликте в случае его возникновения".

Нужен диалог.

Ведь и на Украине конфликт возник из-за того, что НАТО безостановочно расширялась но Восток, не принимая во внимание интересы безопасности России!

youphi1

Нужна не локальная дискуссия о запрете ядерного оружия или укреплении японо-американского альянса, а большая политика по предотвращению войн внутри человечества!

changtewon

А разве ценит Китай доверительные отношения с Японией и США?

Это двойные стандарты, по которым "Асахи симбун" всегда ругает только сотрудничеством между Японией и Соединенными Штатами. И это дает Китаю преимущество.

Нам нужен надежный способ предотвратить вторжение из Китая и России, которые уважают войну и игнорируют дипломатию.

"Асахи симбун" и левое крыло Японии выступают против усиления Японией сил сдерживания и внесения поправок в конституцию.

Так кто тогда "Асахи Симбун"? Просто идиоты или союзники наших потенциальных врагов?

mikawa_1964

Хочу особо подчеркнуть вот это: "Хотя российская военная спецоперация на Украине и не имеет легитимности, но если бы Западу, и прежде всего, Организации Североатлантического договора (НАТО), удалось бы создать в Европе структуру безопасности с участием России, вполне возможно, что развитие событий здесь получило бы иное направление".