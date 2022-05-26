Новый арабский посредник между Россией и Западом

Встреча глав МИД РФ и Алжира С. Лаврова и С. Букадума.

Союзник в трудное время. Станет ли Алжир посредником между Россией и Западом?

За последнее время Алжир принял множество представителей государств и международных организаций, отмечает Sasapost. На очереди визит президента Франции, которому предшествовал приезд министра иностранных дел России. По мнению экспертов, многое сейчас говорит о желании арабской страны сыграть посредническую роль в конфликте между Москвой и Западом с максимально возможными выгодами для россиян.

Сулейман Шаабани

Президент Франции намерен совершить визит в Алжир в конце мая 2022 года по приглашению президента Абдельмаджида Теббуна. После победы Макрона на президентских выборах 24 апреля над своей главной соперницей Марин Ле Пен, кандидата от ультраправых, алжирский лидер направил коллеге поздравительное послание, в котором отметил желание приветствовать его в ближайшее время лично и вместе работать над развитием и углублением двусторонних отношений.

Визит президента Франции станет своего рода кульминацией активной дипломатической деятельности Алжира: за последнее время страна приняла множество представителей государств и международных организаций. Следует особо отметить визит министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в феврале и госсекретаря США Энтони Блинкена в марте, чему предшествовал приезд его заместителя Венди Шерман. В апреле, за несколько дней до второго тура президентских выборов, Алжир посетил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

10 мая 2022 года президент принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а через два дня в арабскую страну прибыл директор Военного штаба НАТО Ханс-Вернер Вирман, где его принял начальник штаба алжирской армии Саид Ченгриха.

Умар Сега, исследователь в области политики и безопасности из Университета Умм Аль-Кура в Алжире так комментирует эти события: "Последовательные визиты министров иностранных дел ведущих западных держав отражают их особую позицию по роли Алжира в урегулировании глобальных и региональных кризисов. Взвешенная дипломатия государства действительно имеет большое значение для урегулирования различных трений, наблюдаемых в арабском регионе и Африке".

Ничего не происходит случайно. Алжир и Франция — дружба после напряженности

На протяжении прошлого года французско-алжирские отношения переживали кризис. Начало ему положило заявление президента Эммануэля Макрона, сделанное во время встречи с представителями молодежи, когда он усомнился в факте существования алжирской нации до французской оккупации, то есть до 1830 года.

Эти слова встретили резкую критику со стороны алжирцев, а власти арабского государства сочли заявления Макрона "безответственными", отозвали своего посла Мохамеда Антар-Дауда из Парижа и закрыли воздушное пространство для французских военных самолетов, участвующих в операции "Бархан" у африканского побережья. Как отметил тогда министр иностранных дел Алжира Рамдан Ламамра в ходе телеобращения: "Макрон страдает от пробелов в памяти".

Дипломатическая напряженность между странами сохранялась около года, несмотря на попытки Парижа урегулировать кризис, пока алжирские власти не приняли министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана перед вторым туром президентских выборов.

В ходе визита министр подчеркнул важность сотрудничества с Алжиром, вследствие чего последний оказал поддержку президенту Макрону. Так, имам Большой мечети Парижа призвал мусульман голосовать за нынешнего лидера, что способствовало получению им 85% голосов мусульманской общины во втором туре голосования.

Численность алжирцев во Франции превысила 5,5 миллионов человек, и для них характерен самый высокий уровень рождаемости среди иммигрантских меньшинств. По данным Национального института статистики и экономических исследований, он составил 12,7%. Тем временем численность французской общины в Алжире достигла 41,78 тысяч человек в 2017 году.

Недавний визит Ле Дриана стал причиной улучшения двусторонних отношений, что доказала тональность поздравления президента Алжира Абдельмаджида Теббуна по случаю победы Макрона. Оно продемонстрировало большую сердечность и желание положить конец недавним разногласиям.

В июне во Франции ожидаются выборы в законодательные органы, и текущие оценки подтверждают опасения Макрона, что ему не удастся получить большинство и тем самым назначить премьер-министра, особенно в свете сильной конкуренции со стороны левой коалиции во главе с Жан-Люком Меланшоном. Последний завоевал доверие большинства мусульман в первом туре президентских выборов, в то время как Макрон стал объектом критики из-за волны инфляции, вызванной ростом цен на газ.

Общие интересы после начала конфликта на Украине

Францию и ее бывшую колонию связывают общие интересы. Париж является главным импортером продукции Алжира (2019 год) и занимает второе место в списке его поставщиков после Китая. Объем французского экспорта в Алжир в 2019 году составил 4,92 миллиарда евро, а импорта алжирских товаров — 4,19 миллиардов евро. 95% французского импорта из Алжира — нефть и газ.

После начала конфликта на Украине Алжир вошел в число стран, на которые Европа рассчитывала в целях компенсировать нехватку российского газа. Как заявил министр иностранных дел Франции во время визита в Алжир, украинский кризис имел серьезные последствия с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов в европейские страны, а также безопасности поставок продовольствия.

Алжир подвергается мощному давлению со стороны европейцев по данному вопросу, и большинство встреч представителей сторон прошло в таком контексте. Так, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил: "Наше правительство привержено идее увеличения поставок энергоносителей, особенно газа, со стороны различных международных партнеров, включая Алжир, который всегда был надежным экспортером".

Эта арабская страна занимает седьмое место в мире по добыче газа и четвертое место в арабском мире по запасам (более чем 159 тысяч кубических футов на 2021 год) и обеспечивает 11% потребностей Европы в газе. Как подчеркивают власти Алжира, по техническим и политическим причинам страна не в состоянии заменить европейцам российский газ, поскольку необходимый объем оценивается почти в 200 миллиардов кубометров.

В ходе визита в Алжир Сергей Лавров заявил: "По вопросам поставок газа на мировой рынок и мы, и Алжир, и другие участники Форума стран — экспортеров газа придерживаются достигнутых договоренностей".

В связи с этим алжирский исследователь в области политики и безопасности Умар Сега отметил в беседе с Sasapost: "Визит Лаврова является попыткой воспрепятствовать заключению соглашений между Алжиром и Европой в области энергетики, цель которых — увеличить добычу газа и компенсировать сокращение поставок российского газа".

Исторически Алжир и Москву связывают крепкие стратегические отношения: Советский Союз первым признал независимость арабского государства 23 марта 1962 года, а оно, в свою очередь, 26 декабря 1991 года поспешило признать Российскую Федерацию.

69% вооружения Алжира имеет российское происхождение. Он занимает первое место по объему импорта оружия из России среди африканских стран и третье в мире после Китая и Индии. В 2016 году на страну приходилось 15% российского военного экспорта.

Военная торговля имеет большое значение для Алжира по причине проблем в области безопасности, особенно на восточных границах с Марокко. Несмотря на социальный кризис, оборонный бюджет государства в последние годы увеличился, превысив общие расходы государственного бюджета на другие сектора, включая развитие, образование и здравоохранение.

Может ли Алжир с помощью Франции выступить посредником между Россией и Западом?

Согласно ряду экспертов, Москва заинтересована, чтобы алжирский союзник сыграл роль посредника между ней и европейскими странами в конфликте на Украине. В данном контексте профессор политологии Алжирского университета Исмаил Маараф заметил: "Ряд визитов официальных делегаций в Алжир проходит в контексте обсуждения его ведущей роли в контактах Москвы и Запада главным образом через Францию".

По его мнению, Россия оказалась втянутой в конфликт на Украине и стала неспособна продолжать действия в свете экономических последствий санкций, введенных США и их союзниками в Европе, поэтому она пытается использовать союзников для посредничества.

Как полагает алжирский профессор, эту роль будет играть Алжир ввиду хороших отношений с обеими сторонами. Внезапную поездку Сергея Лаврова в Алжир в преддверии визита Макрона можно рассматривать именно в таком контексте.

Главный редактор портала "Африка 2050", специализирующегося на проблемах Северной Африки и Сахары, Али аль-Лафи также поделился мнением в беседе с Sasapost: "Россия рассчитывает привлечь Алжир на свою сторону, учитывая его значение для южного региона Европы. Алжирцам удалось дистанцироваться от продолжающегося конфликта, но это не мешает ему играть посредническую роль в урегулировании некоторых кризисов".

По мнению эксперта, визит Теббуна в Турцию, будущий прием Макрона в Алжире, а также приглашение Путина посетить Москву — все это говорит о желании арабской страны сыграть посредническую роль в переговорах с максимально возможными выгодами для россиян.

Специалист по алжирско-французским отношениям из Лионского университета Микдад Исаад подтвердил возможность такой роли для арабов: "Да, согласно прогнозам, Алжир станет посредником между Россией и Западом, так как имеет прочные отношения с Соединенными Штатами и Францией, несмотря на временами напряженную риторику".

Умар Сега, исследователь из Университета Умм Аль-Кура в Алжире, рассказал нашему изданию о возможности прямого посредничества Алжира между Россией и странами Запада: "Пока рано говорить об этом, и мы все еще следим за развитием событий на Украине и их последствиями".

Он добавил: "Алжиру хорошо известно, когда нужно маневрировать, а когда играть роль посредника, и он всегда стремится сохранять безопасную дистанцию ​​в отношениях со всеми игроками. Кроме того, у него есть общие энергетические интересы с Европой и стратегические интересы в области вооружений — с Москвой".

Тем не менее тунисский эксперт Ахмед Бен Мустафа исключил возможную роль Алжира как посредника между Россией и Украиной: "Это правда, что у Алжира отличные отношения с Западом, но его предвзятость по отношению к России и зависимость от ее вооружений не позволяют быть объективным посредником".

Он добавил: "Алжир может быть каналом связи между Россией и Европой, но не более того. Его цель — донести до оппонента точку зрения Москвы и тем самым положить конец конфликту".