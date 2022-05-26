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Военное обозрение

Украина получила партию ударных вертолётов советского производства Ми-24 из наличия ВС Чехии

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армейская авиация пополнилась ударными вертолетами Ми-24 советского производства, поставка винтокрылых машин была осуществлена Чехией, которая довольно активно снабжает киевский режим оружием. Передачу вертолетов подтверждают в США.

О том, что Киев получил партию вертолетов от одной или двух стран Восточной Европы, информация ходила давно, но не было подтверждения и ясности, какую именно технику передали ВСУ. Как оказалось, были поставлены ударные вертолеты Ми-24 советского производства из наличия ВС Чехии. Поставка прошла в "минувшие недели", так пишет американское издание The Wall Street Journal, подтверждая передачу вертолетов. Также вертолеты на Украину поставили США, речь идет о Ми-17, предназначавшихся для афганской армии.

Количество вертолетов не называется, но по имеющимся данным, чехи передали Украине не все свои вертолеты, заявив, что их нечем заменить. При этом в Праге не исключают, что отдадут Киеву и остальные, если союзники по НАТО предоставят им замену, желательно поновее. В украинских пабликах пишут, что якобы из Чехии поступила целая эскадрилья ударных вертолетов. Подтвердить эту информацию или опровергнуть могли бы в Праге, но там молчат.

Вообще же чехи во всю используют ситуацию на Украине, намереваясь полностью избавиться от военной техники советского образца, заменив ее западной. Поэтому и поставляют ее Киеву, взамен получая другую. Как пример можно привести немецкие танки "Леопард 2А4", которые чехам поставит Германия взамен отправившихся на Украину советских Т-72.

Между тем украинские источники подтверждают факты ремонта бронетехники ВСУ на территории Чехии и Словакии. По имеющимся данным, уже три недели, как минимум, Киев отправляет поврежденную бронетехнику в эти страны. Пока речь идет только о легкобронированной технике.

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Страны
Германия
Словакия
США
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Ми-17
Ми-24
Т-72
Проекты
NATO
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