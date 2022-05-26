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Израиль заказал в США два десантных корабля

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Как сообщили израильский веб-ресурс israelhayom.co.il и коллега oleggranovsky, министерство обороны Израиля без огласки заказало для израильского флота в США два новых десантных корабля ("Нахатот"), обозначенных как LSV (Logistic Support Vessel). Предположительно, речь идёт о кораблях, аналогичных транспортно-десантным кораблям LSV типа General Frank S. Besson, принадлежащим армии США.

Головной транспортно-десантный корабль LSV-1 General Frank S. Besson армии США (с) ВМС США

Восемь транспортно-десантных кораблей LSV типа General Frank S. Besson были построены специально для прибрежных и межостровных транспортных перевозок армии США с 1987 по 2007 годы на судостроительной верфи VT Halter Marine (бывшая Halter Marine, с 2003 года под нынешним названием принадлежит сингапурской компании ST Engineering) в Паскагула (штат Миссисипи). Первые шесть кораблей этого типа, сданных в 1987-1994 годах (LSV-1 - LSV-6), имеют полное водоизмещение 4266 тонн, длину 83 м и ширину 18 м. Двухвальная энергетическая установка включает два дизельных двигателя EMD 16-645E2 мощностью по 1950 л.с., обеспечивая скорость полного хода порожнем 12,5 уз и в полном грузу 11,5 уз. Дальность плавания в полном грузу 6200 миль. Архитектурно корабли представляют собой типичные большие десантные корабли традиционного типа с носовой и кормовой грузовыми рампами, с возможностью перемещения техники своим ходом по всей длине грузового трюма и возможностью ее высадки на необорудованное побережье. Грузовая палуба корабля рассчитана на любую технику, имеющуюся на вооружении армии США, и может перевозить до 15 танков M1 Abrams или 82 контейнера стандарта ISO. Общая грузоподъемность корабля до 2280 тонн. Эипаж 31 человек, комплектуемый резервистами.

Два последних корабля этого типа LSV-7 SSGT Robert T. Kuroda и LSV-8 Major General Robert Smalls были введены в строй армии США в 2005 и 2007 годах и отличаются увеличенными размерами, имея полное водоизмещение 5400 тонн и длину 96 м, а также на 25% более мощную энергетическую установку. Эти два корабля при той же вместимости по грузу, что и первые шесть кораблей этого типа, имеют измененную для улучшения мореходности конструкцию носовой рампы с поднимающейся вверх частью и дополнительно оснащены мощными мусоросжигательной и опреснительной установками.

Кроме того, два корабля, аналогичных первым шести кораблям типа LSV, были в 1990-х годов построены в качестве десантных для ВМС Филиппин (тип Bakolod). Они отличаются наличием вертолетной площадки и оборонительного вооружения.

Неясно, какая конкретно модификация корабля LSV строится для ВМС Израиля. Сообщается, что корабли для Израиля уже строятся на неназванной американской верфи (видимо, той же VT Halter Marine). Первый корабль должен прибыть в Израиль "через несколько месяцев" (по другим данным в начале 2023 года), второй - на два месяца позднее. В ВМС Израиля уже длительное время идёт подготовка к принятию данных кораблей, они войдут в состав нового дивизиона ("Пальга"), недавно сформированного на военно-морской базе Ашдод. Также известно, что уже после прибытия в Израиль корабли получат ряд израильских систем, их установка и испытания займут несколько месяцев.

ВМС Израиля с середины 1990-х годов, когда из их состава были списаны все малые десантные корабли и десантные катера, не имели десантных сил, и только в 2011-2012 годах для израильского флота были приобретены три небольших 50-тонных 23-метровых десантных катера типа Manta сингапурской постройки (проекта BRAVE-18T, грузоподъемность 18 тонн). Теперь, с получением по сути двух больших десантных кораблей, морские десантые возможности Израиля резко возрастут.

Транспортно-десантный корабль LSV-8 Major General Robert Smalls армии США с открытой носовой рампой. Чарльстон, 16.03.2021 (с) Gavin McIntyre

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Филиппины
Продукция
M1 Abrams
Компании
ST Engineering
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