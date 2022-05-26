В ОСК подтвердили закладку двух неатомных подводных лодок

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Закладка двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" состоится в этом году на санкт-петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.

"Сроки у нас сохраняются, закладка двух "Лад" будет в этом году", - сообщил Рахманов.

Он уточнил, на предприятии все готово для начала строительства, но точные даты закладки двух новых кораблей определит заказчик – Министерство обороны России. Контракт с военным ведомством на постройку двух субмарин был заключен в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что две первые серийные лодки проекта - "Кронштадт" и "Великие Луки" - должны быть переданы ВМФ России в 2022 году. Головная субмарина "Санкт-Петербург" была принята в состав ВМФ России, но с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте. В сентябре 2021 года она завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе Военно-морского флота России.

Всего в этом году ОСК должна сдать 24 судна и корабля, из них 10 – по гособоронзаказу. В частности, до конца года флот должен получить две атомные подводные лодки проекта 955А (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов" и проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Красноярск", а также одну неатомную подлодку "Уфа" проекта 636.3.