На Украине нет возможности улучшить устаревшие германские танки "Леопард"

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По-прежнему обсуждается вопрос поставок германских танков "Леопард-1" и "Леопард-2" украинским вооруженным формированиям. Ранее говорилось о пяти десятках машин первой модели и двух десятках второй.

Как оказалось, отправка сравнительно небольшого числа такой техники в короткие сроки - задача практически невыполнимая для сильно сдавшего военно-промышленного комплекса ФРГ.

К тому же, там прекрасно понимают, что, даже если и удастся отправить эту технику ВСУ, то она просто обречена быть уничтоженной в нескольких боях, поскольку их характеристики защиты не соответствуют современным требованиям. Их просто сожгут современными противотанковыми ракетами и расстреляют из танковых орудий.

Не поможет даже попытка оборудовать эти "Леопарды" навесной динамической защитой, разработанной в СССР еще в первой половине 80-х годов. Она бессильна против бронебойных снарядов и тандемных ПТУР. Если говорить об украинском "Ноже" и его разновидностях, то навряд ли сейчас имеется возможность производить его серийно. Кроме того, такая "реактивная броня" сама очень опасна для боевых машин, на которые ее ставят. Живой пример: незавидная судьба танков-неудачников Т-64БМ "Булат", которые элементы "Ножа" при срабатывании полностью выводят из строя. Аналогичная ситуация обязательно произойдет и с "Леопардами", так что, лучше бы это старье раздать по музеям и частным коллекциям.