Помощникам Байдена опять пришлось отдуваться за шефа

Байден говорит не по сценарию про Тайвань. Это уже не первый раз

Джо Байден в очередной раз отходит от официальных тезисов и позволяет себе вольности в общении с журналистами, пишет New York Times. Автор статьи напоминает, глава Белого дома уже не впервые ставит своих подчиненных в неловкое положение.

Питер Бейкер

Небрежные высказывания не по официальному сценарию уже стали фишкой президента Байдена, хоть его сотрудникам и приходится изрядно попотеть, чтобы их опровергнуть.

Может, президент Байден и вовсе не отклоняется от сценария. Может, ему просто всё равно, что там написано.

Небрежные заявления, которые расходятся с официальными тезисами, уже стали даже не "сбоем в системе", а фишкой президента Байдена. В понедельник он опять это наглядно продемонстрировал, когда начал разбрасываться словами о том, что применил бы силу, чтобы защитить Тайвань от Китая, чем отправил коту под хвост десятки лет "стратегической двусмысленности".

Всякий раз, когда Байден говорит то, что на самом деле думает, Белому дому уже по традиции приходится мобилизовать "бригаду подчистки", которая будет настаивать на том, что он сказал не то, что все услышали, — а если даже и сказал, то сказанное все равно не тянет на изменение в политике страны. После чего господин Байден, совершенно невозмутимо и беззастенчиво, выходит к журналистам и наступает ровно на те же грабли.

Заявления по Тайваню в понедельник были последним примером того, как президент просто произносит то, что у него на уме, даже если его сотрудникам потом придётся из кожи вон лезть, чтобы опровергнуть его слова. В марте он назвал российского президента Владимира Путина военным преступником — всего лишь его мнение, а не заключение суда, спешно объяснили помощники. Через несколько дней Байден опять начал импровизировать и в конце речи заявил, что Путин "не может оставаться у власти" — всего лишь замечание, а не призыв к смене режима, как сказали тогда его подчиненные.

Более того, с начала срока Байден уже не впервые заявляет, что готов применить военные меры для защиты Тайваня — обещание, которое при других президентах было традиционно расплывчатым, чтобы Китай терялся в догадках, раз уж пока нет прямого противостояния с США. Но вот уже в третий раз Байден делает такие заявления, и теперь Белому дому ещё сложнее убедить всех в том, что "здесь нет ничего особенного".

"Байден всегда был более откровенен, чем большинство политиков", — говорит Дэвид Аксельрод (David Axelrod). Он смог в этом убедиться, когда работал старшим советником президента Барака Обамы, а Байден тогда был вице-президентом. "Наша сила — это наша слабость. Он силён в том, что он настоящий. Но его слабость в том, что иногда он готов рассказать больше, чем хотят его сотрудники", — добавил экс-советник.

Всё это не должно вызывать удивления у тех, кто следил за почти полувековой работой Байдена на должности сенатора и вице-президента. Долгие годы в Вашингтоне Байден ассоциировался с недоразумениями. Его даже часто называли "машиной недоразумений". Иногда это говорили с любовью, а бывало, что и с издевкой.

Но если самодеятельность сенатора или даже вице-президента не влечёт за собой серьёзных последствий, то с президентом всё иначе. Политики, дипломаты и разведка со всего мира внимательно изучают слова президента, чтобы понять скрытый смысл и предсказать его следующие действия. Любое отклонение от предыдущих комментариев или официальных заявлений в рамках политического курса должно строго оговариваться.

Добравшись до Овального кабинета, Байден старался избегать неловких комментариев, из-за которых имел неприятности в прошлом. Например, однажды он охарактеризовал Обаму как первого "внятного" чернокожего кандидата в президенты, который еще и "блестящий, чистый и симпатичный парень".

Однако спонтанные скандальные заявления Байдена скорее попадают под легендарное определение "недоразумения" по колумнисту Майклу Кинсли (Michael Kinsley). "Недоразумение — это когда политик говорит правду, но настолько очевидную, что ему не положено её говорить", — написал обозреватель.

Последние такие заявления по Тайваню прозвучали во время пресс-конференции Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды (Fumio Kishida) в ходе визита президента в Токио. Когда Байдена спросили про Тайвань, сначала он придерживался традиционной формулировки. Он заявил, что американская политика по Тайваню "совсем не изменилась", и США поддерживают остров перед лицом китайской агрессии. "Мы решительно поддерживаем Японию и другие страны, чтобы не допустить этого", — сознательно туманно продолжал Байден.

Помощники остались довольны. Никаких происшествий. Но потом слово досталось Нэнси Кордс (Nancy Cordes) из CBSNews. Она отметила, что Байден исключил американское военное вмешательство на Украине, но не хотел бы он, наоборот, прибегнуть к "военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдёт", спросила журналистка.

"Да, — ответил Байден. — Это было нашим обещанием".

Сотрудники администрации насторожились.

"Мысль о том, что его могут взять силой, просто недопустима, — продолжил Байден, отвечая на вопрос о Тайване. — Это могло бы раскачать весь регион и было бы похоже на события на Украине. Это бремя было бы еще тяжелее".

К тому времени команда Байдена поняла, что он сказал больше, чем нужно, и бросилась устранять последствия. Умудренные опытом подчиненные президента мигом набросали обязательное в таких случаях разъяснительное заявление, в котором подчёркивалось, что "наша политика не изменилась", а Байден всего лишь "подтвердил" обещание США "обеспечить Тайвань военными средствами для самообороны".

Но заявление Байдена касалось не только военной помощи. Многие увидели в нём намёк на прямое военное вмешательство Вашингтона.

Байден игнорировал "стратегическую двусмысленность" своих предшественников в вопросе Китая и Тайваня и прежде. В августе прошлого года, когда он уверял союзников, что США "ответят" в случае атаки на любого члена НАТО, он добавил, что "то же самое касается Японии, Южной Кореи и Тайваня".

Но США никогда не давали Тайваню таких гарантий безопасности, как Японии, Южной Корее или партнёрам по НАТО, поэтому заявление было воспринято как важное. Через два месяца, когда во время большой пресс-конференции CNN его спросили, защитят ли США Тайвань в случае атаки, он ответил: "Да, у нас есть такая приверженность".

Импровизация Байдена в Токио вызвала смешанные эмоции в Вашингтоне. Некоторые политические лидеры хвалили его за искреннюю поддержку союзника, в то время как другие насмехались над недисциплинированностью президента.

"Президент Байден правильно сделал, когда заявил, что США защитят Тайвань от коммунистического Китая, если дело дойдёт до конфликта. Именно так нужно говорить и именно так нужно поступать", — написал в твиттере Линдси Грэм (Lindsey Graham), сенатор-республиканец от штата Южная Каролина.

Сопредседатель Республиканского национального комитета и сторонник бывшего президента Дональда Трампа Томми Хикс (Tommy Hicks Jr.), напротив, считает, что это не смелость, а некомпетентность. "Опять команде Байдена придётся за него отдуваться перед журналистами", — заявил Хикс. — Ну не может он поехать за рубеж и не сказать что-нибудь такое, что его команда должна потом опровергнуть через несколько минут. Безрассудство и стыд".

Дональд Трамп, разумеется, куда чаще, чем Байден, с наскока заявлял что-то провокационное, непроверенное и противоречащие традиционной американской политике. Он угрожал войной Северной Корее, Венесуэле и Ирану; набрасывался на американских союзников, Германию, Японию, Канаду и Южную Корею, и защищал таких противников вроде Путина.

Но даже те в Вашингтоне, кто считает, что Байден хорошо поработал и возродил более традиционную и ответственную линию во внешней политике, обеспокоены расхождением в заявлениях Байдена и его команды. Некоторые считают, что помощники подставляют своего босса, вместо того чтобы подтверждать его комментарии.

"Кто-нибудь в Белом доме вообще уважает мнение президента?", — написал в Твиттере конгрессмен из Иллинойса, республиканец-антитрампист Адам Кинзингер (Adam Kinzinger). — Байден сказал, что мы будем защищать Тайвань, а его команда опять опровергает слова президента! Он должен уволить всех, кто так делает".

Но это вряд ли предвидится в обозримом будущем. Если помощники Байдена выпускают разъяснения после его заявлений, вероятно, они делают это с его разрешения или молчаливого согласия. Но такая практика не помогла предотвратить другие инциденты и, хорошо это или плохо, вряд ли поможет в ближайшем будущем.